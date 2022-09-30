Мобилизованные из Вологды отрабатывают навыки в частях Костромской и Ярославской областей

30.09.2022 [Общество]

Тренировки личного состава проходят на одном из полигонов на границе Костромской и Ярославской областей. Сообщает Законодательное собрание Вологодской области.

Несколько дней назад несколько сотен мобилизованных из Вологодской области прибыли в учебный центр в соседний регион. На месте им выдали военную форму, обеспечили всем необходимым по линии Министерства обороны.

«Сколько не готовься, не собирайся, всегда что-то забудешь. Когда приехали, очень не хватало кипятильника. Потому что хотелось горячего чая. Сейчас, конечно, в столовой безо всяких проблем его получаем. Кормят три раза в день, я человек не маленький, но даже мне хватает», — рассказал лейтенант медицинской службы Илья.

У мобилизованного из Череповца лейтенанта Ильи (лица и фамилии из соображений безопасности не публикуются), дома остались родители, жена и дочка. Сам он окончил военную кафедру, и сейчас учит мобилизованных оказывать медицинскую помощь.

«Мой медицинский взвод призван спасать людей с поля боя. Сейчас есть свободные позиции специалистов, которые нужно закрыть. Я очень надеюсь, что при дальнейшем комплектовании ребята придут, и помогут нам, — поделился Илья. — Здесь у нас парни из Череповца, Вологды, Сямжи, Кичменгского Городка, да со всех районов области. Я всеми ими очень горжусь. Вообще переполняют чувства. Мы же сравниваем по разговорам, по слухам, как другие регионы проводят мобилизацию. Так вот Вологодчина дала очень много людей, которые сейчас здесь по зову сердца».

Сразу по прибытию в части у мобилизованных началось обучение. На одном из полигонов в районе границы Костромской и Ярославской областей, они вспоминают навыки обращения с оружием, изучают тактику, позиционирование, основы медицинской помощи, проходят психологическую подготовку. 

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«Основные вопросы у ребят — куда мы попадем, что там будет, что нужно с собой взять? Им придется самим обустраивать быт, самим смотреть за своим здоровьем — не забывать про теплые вещи, иметь необходимые именно им медикаменты. Самое главное — чтобы ноги были всегда в тепле», — рассказал инструктор с позывным Тангента.

«Сейчас у нас большая ответственность не только перед страной, а перед своими матерями, отцами, женами, и, самое главное, детьми. Они не виноваты в том, что произошло в нашем мире. Но мы обязаны это остановить. Страна позвала, страна доверила, я действительно могу оказать помощь, — поделился мобилизованный житель Вологды. — Что касается выплат, мы здесь не ради коммерции. То, что они будут, конечно, не лишнее. Важно, чтобы они были достойными».

Быт мобилизованных накануне осмотрел председатель Законодательного Собрания Андрей Луценко. В костромском учебном центре он пообщался с ребятами. Как отметил спикер ЗСО, на встрече звучали вопросы, но в основном вологжане беспокоятся об оставшихся дома семьях:

«Результаты поездки в костромской учебный центр я озвучил Губернатору области, мы договорились, что все вопросы будем отрабатывать точечно. Каждое обращение берется на контроль: они будут закреплены за каждым районом, исходя из территории, на которой проживают мобилизованные. Работа уже началась».

Когда вологодские ребята отправятся на территорию проведения СВО, пока неизвестно. Но как подчеркивают в Министерстве обороны, на них возложат задачи по контролю и обороне освобожденных территорий. Произойдет это только после завершения боевого слаживания.

Тэги: мобилизация

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