Вологжанин через суд добился проверки по факту навязывания дополнительных услуг в автосалоне

В Вологде суд рассмотрел обращение мужчины по факту отказа Роспотребнадзора провести проверку автосалона, где ему, при покупке машины, навязали услуги.

«В декабре 2021 года вологжанин приобрел у официального дилера автомобиль „RENAULT KAPTUR“. При заключении договора купли-продажи продавец предоставил гражданину персональную скидку в размере 11 процентов от стоимости автомобиля при условии, что покупатель заключит договор страхования с предложенными страховщиками и присоединится к программе помощи на дорогах», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Выполнив условия, мужчина осознал, что плата за навязанные услуги значительно превышает сумму скидки и обратился в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку соблюдения продавцом закона о защите прав потребителей.

«Роспотребнадзор не нашел в действиях продавца каких-либо нарушений. Однако арбитражный суд, куда обратился покупатель, пришел к противоположным выводам, а именно: договор, заключенный с таким условием, не соответствует нормам гражданского законодательства и нарушает права потребителя», — также говорится в сообщении пресс-службы судов Вологодской области.

Суд усмотрел в действиях продавца признаки правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 14.8 КоАП РФ (Нарушение иных прав потребителей), и направил материалы производства на новое рассмотрение.