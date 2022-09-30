Демобилизованных этой осенью вологжан пообещали не мобилизовать на спецоперацию в Украину

Вологжане, которые демобилизуются со срочной службы в армии этой осенью и зимой, не подлежат частичной мобилизации. Об этом в прямом эфире информационного проекта «Объясняем.рф» рассказал начальник отделения по работе с гражданами Военного комиссариата области Андрей Крупнов. По его словам, у Военного комиссариата есть указания не призывать граждан, которые сейчас заканчивают службу по призыву и будут уволены в октябре, ноябре, декабре.

«Мы сталкивались с этим вопросом, в том числе и на горячей линии. В соответствии с указаниями Главного организационного-мобилизационного Управления, призыву по мобилизации не будут подлежать граждане, которые уволятся этой осенью, у которых сейчас закончится срок службы по призыву, и они вернутся домой. Те же, кто уволился весной или летом 2022 года, осенью 2021-го, попадают под частичную мобилизацию — закон не ограничивает нас их призывать», — прокомментировал Андрей Крупнов.

Специалист отметил, что не существует документально утвержденного списка вещей, которые мобилизованным вологжанам необходимо взять с собой. Есть только короткий рекомендательный список личный вещей: гигиенические принадлежности, мобильный телефон, термобелье, лекарства от головной боли и боли в животе, небольшая сумма наличных денег. Андрей Крупнов призвал вологжан не набирать с собой много личных вещей, так как еще не урегулирован вопрос их возврата домой.

«Документального списка необходимых вещей ни одним нормативным актом не закреплено. Но повторю слова военного комиссара области, который рекомендовал короткий список личных вещей: гигиенические принадлежности, кнопочный телефон. Мы понимаем, что граждане, призванные по мобилизации, — это не военнослужащие, у них будут какие-то послабления, касающиеся формы одежды. То есть понимаем, что можно какой-то свитер поддеть, так как предстоит поздняя осень и зима. Я бы рекомендовал термобелье. И еще какую-нибудь шапочку, как говорят старослужащие, ее удобно надевать под каску. Только вот эти вот вещи, потому что всем остальным обеспечивает Министерство обороны», — уточнил Андрей Крупнов.

Вологжанам также рекомендовано не брать с собой банковские карты в связи с тем, что в частях формирователя всем военнослужащим оформят новые банковские счета, куда и будет направляться денежное довольствие.

«В разъяснениях Министерства обороны указано, что не надо с собой брать никаких банковских счетов, потому что всем мобилизованным будут выдаваться новые в частях формирователя. Чтобы не путаться, в армии всем единовременно выдадут новые банковские карты, и дальше на них будет поступать денежное довольствие. Граждане далее могут переводить эти деньги своим родственникам. Допускаю, что будет принято, что можно заявлять о банковских картах жены, чтобы переводились ей деньги. Но это решать будет уже сам гражданин», — отметил спикер.

Насчет сроков мобилизации, начальник отделения по работе с гражданами Военного комиссариата, ответил, что мобилизация объявляется указом президента — Верховного главнокомандующего, соответственно прекращается тоже его указом.