Ярмарка профессий «День карьеры молодежи» пройдет в Вологде 12 и 13 октября

29.09.2022 [Общество]

Ярмарка профессий «День карьеры молодежи» пройдет 12 и 13 октября в Вологде выставочном комплексе «Русский Дом».

– Эта площадка, где школьникам в интерактивном формате презентуют множество различных профессий. Организуют мероприятие Департамент труда и занятости населения и Департамент образования области, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

На этом мероприятии будут работать 12 основных модулей и интерактивных площадок, которые расскажут о востребованных профессиях. Их представят предприятия машиностроительной промышленности, агропромышленного, лесного, строительного комплекса, организации сферы образования, здравоохранения и культуры, транспорта, услуг и IT-технологий, всего – 96 различных специальностей.

– Будут и профессии, связанные с охраной общественного порядка и спасением людей. Для ребят пройдут мастер-классы, игры, конкурсы и викторины. На площадке возле «Русского Дома» развернется выставка снаряжений и техники, с которой работают сотрудники УМВД, МЧС России по Вологодской области и Росгвардии, а также модель электромобиля, – говорится в релизе.

В течение двух дней для старшеклассников также будут открыты дополнительные образовательные площадки. Специалисты в области образования, занятости населения, науки, HR-менеджмента и представители бизнес-сообщества поделятся опытом построения карьеры и проведут для школьников и студентов тренинги и мастер-классы в области профориентации, карьерного коучинга и ведения бизнеса. 

Запланировано проведение 10 различных интеллектуальных игр, тематических квестов и мастер-классов.

В помощь школьникам выпущен справочник «Куда пойти учиться», который содержит информацию об образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования Вологодской области, где обучают по востребованным и перспективным направлениям подготовки. 

В рамках мероприятия школьники смогут принять участие в конкурсе на лучший пост о Дне карьеры молодежи в социальной сети ВКонтакте. Правила конкурса: 

  1. Написать личный пост в социальной сети «ВКонтакте» и ответить на несколько вопросов.
  2. Прикрепить фото, сделанное во время мероприятия и указать хештег: #ДКМ35.

Итоги конкурса организаторы подведут 13 октября на закрытии ярмарки профессий.

В Череповце местом проведения «Дня карьеры молодежи» станет Дом Культуры «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева». Школьников региона в этот день свяжет телемост «Время выбирать».

– Планируется, что в течение двух дней профориентационные площадки посетят более двух тысяч школьников не только из Вологды и Череповца, но и районов области. Я приглашаю юных вологжан своими глазами увидеть это масштабное мероприятие. Уверен, что оно станет надежным навигатором в построении нашей молодежью будущей образовательной и профессиональной карьеры на Вологодчине, – говорит и.о. председателя правительства области Эдуард Зайнак. 

Тэги: профориентация, мероприятия, подростки, школьники, студенты

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