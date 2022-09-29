Ярмарка профессий «День карьеры молодежи» пройдет в Вологде 12 и 13 октября

Ярмарка профессий «День карьеры молодежи» пройдет 12 и 13 октября в Вологде выставочном комплексе «Русский Дом».
– Эта площадка, где школьникам в интерактивном формате презентуют множество различных профессий. Организуют мероприятие Департамент труда и занятости населения и Департамент образования области, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.
На этом мероприятии будут работать 12 основных модулей и интерактивных площадок, которые расскажут о востребованных профессиях. Их представят предприятия машиностроительной промышленности, агропромышленного, лесного, строительного комплекса, организации сферы образования, здравоохранения и культуры, транспорта, услуг и IT-технологий, всего – 96 различных специальностей.
– Будут и профессии, связанные с охраной общественного порядка и спасением людей. Для ребят пройдут мастер-классы, игры, конкурсы и викторины. На площадке возле «Русского Дома» развернется выставка снаряжений и техники, с которой работают сотрудники УМВД, МЧС России по Вологодской области и Росгвардии, а также модель электромобиля, – говорится в релизе.
В течение двух дней для старшеклассников также будут открыты дополнительные образовательные площадки. Специалисты в области образования, занятости населения, науки, HR-менеджмента и представители бизнес-сообщества поделятся опытом построения карьеры и проведут для школьников и студентов тренинги и мастер-классы в области профориентации, карьерного коучинга и ведения бизнеса.
Запланировано проведение 10 различных интеллектуальных игр, тематических квестов и мастер-классов.
В помощь школьникам выпущен справочник «Куда пойти учиться», который содержит информацию об образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования Вологодской области, где обучают по востребованным и перспективным направлениям подготовки.
В рамках мероприятия школьники смогут принять участие в конкурсе на лучший пост о Дне карьеры молодежи в социальной сети ВКонтакте. Правила конкурса:
- Написать личный пост в социальной сети «ВКонтакте» и ответить на несколько вопросов.
- Прикрепить фото, сделанное во время мероприятия и указать хештег: #ДКМ35.
Итоги конкурса организаторы подведут 13 октября на закрытии ярмарки профессий.
В Череповце местом проведения «Дня карьеры молодежи» станет Дом Культуры «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева». Школьников региона в этот день свяжет телемост «Время выбирать».
– Планируется, что в течение двух дней профориентационные площадки посетят более двух тысяч школьников не только из Вологды и Череповца, но и районов области. Я приглашаю юных вологжан своими глазами увидеть это масштабное мероприятие. Уверен, что оно станет надежным навигатором в построении нашей молодежью будущей образовательной и профессиональной карьеры на Вологодчине, – говорит и.о. председателя правительства области Эдуард Зайнак.