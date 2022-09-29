Детский праздник «День защиты животных» пройдет в Вологодском музее-заповеднике 2 октября

Музейная программа, посвященная Международному дню защиты животных, пройдет в Вологодском музее-заповеднике в ближайшее воскресенье, 2 октября. Мероприятие рассчитано на родителей с детьми.

– Посетителей ждут различные познавательные площадки и занимательные задания по теме мероприятия. Вы попробуете себя в роли следопыта, отгадаете орнитологические загадки, узнаете секреты изготовления чучел, соберете тематические пазлы. Традиционно на празднике будут работать интерактивные площадки от партнеров мероприятия, – говорится в анонсе программы.

Специально для этого мероприятия Вологодский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии подготовил для ребят практикум «Кто живет в реке Содема?»

Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий Вологодской молочнохозяйственной академии имени Верещагина познакомит посетителей музея с секретами ветеринарного врача.

– Для чего ветеринарному врачу микроскоп? Чем отличаются клетки крови животных и рыб? Какие незваные гости могут поселиться на коже? На эти и другие вопросы помощник Микроскоп даст нам ответы, – сообщают сотрудники музея.

Так же в программе мероприятия мастер-класс по оригами.

По традиции, посетители в костюмах животных имеют в этот день право бесплатного посещения праздника.

Музейная программа «День защиты животных» пройдет 2 октября с 11:00 до 14:00 в Отделе природы музея-заповедника на территории вологодского кремля.

Возрастных ограничений нет.

