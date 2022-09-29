Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в центре Вологды 1 октября

29.09.2022 [Общество]

Сельскохозяйственная ярмарка «Дары осени» и экологические акции пройдут 1 октября на площади Революции в Вологде.

– По традиции здесь будет представлен широкий ассортимент продовольственных товаров, а также сувенирная продукция мастеров народно-художественных промыслов, – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.  

На ярмарке можно будет приобрести сезонные овощи, ягоды, грибы, рыбу, тульские пряники, саженцы плодово-ягодных культур, кустарники, цветы, удобрения, садово-огородный инвентарь, продукцию пчеловодства. Кроме того, будет продаваться молочная, мясная продукция фермеров и изделия мастеров-ремесленников.

На участие в ярмарке подали заявки порядка 60 предпринимателей из Вологодского, Тарногского, Усть-Кубинского, Чагодощенского, Междуреченского и Сокольского районов Вологодской области, а также из Костромской, Ярославской, Самарской и Тульской областей.

Ярмарка пройдет 1 октября с 10:00 до 17:00 в Вологде на площади Революции. 

Также в этот день с 10.00 до 15.00 на площади Революции будет проходить экологическая акция.  

Вологжане смогут сдать на переработку бытовую технику, оргтехнику, сотовые телефоны, а также вторсырье: стекло, металл, пластик, бумагу, макулатуру, пенопласт, поролон и другие виды вторсырья.
 

Тэги: ярмарка, вторсырье, фермеры, акция, мастера, ремесла

ТОП НЕДЕЛИ

«Годен!»: в Вологде жена мобилизованного бывшего гендиректора Ростелекома добивается его возвращения домой
Группу из 35 мобилизованных граждан Верховажского района вернули сразу же после отправки
Военком Станислав Лустов: повестку имеют право вручать даже на улице
788 человек уже мобилизировано в Вологодской области
В военкомате Вологодской области рассказали, как будет проходить мобилизация
С 28 сентября в центре Вологды изменится схема движения
Комиссариат: граждане, пребывающие в запасе, не имеют права выезжать за пределы своего региона и страны
Законы о мобилизации: в каком случае грозит штраф, а в каком уголовная ответственность
В Вологодском военкомате отменили пункт приказа, запрещающий выезд за пределы региона военным в запасе
Мобилизация: вопросы и ответы

Похожие новости

В Вологодской области начались школьные ярмарки

На ярмарках можно приобрести всё необходимое для учёбы: канцелярские принадлежности, школьную форму, обувь, рюкзаки и другие товары

887
0

Преображенская ярмарка, шоу каскадеров, экскурсии и концерты: подробная программа Дня города Тотьмы с 12 по 14 августа

Подробная программа мероприятий

920
0

Мотокросс пройдет в Харовске в День города 30 июля

Помимо этого, в программе: ярмарка «Мастера Прикубенья» и концертные программы

1844
0

Ярмарка изделий ручной работы «Амбар маркет» пройдет в Вологде 31 июля

На этот раз мероприятие пройдет во дворе Вологодского Дома актера

1286
0

Ильинская ярмарка пройдет в Никольске с 29 по 31 июля

Основной ярмарочный день – 30 июля

1499
0

Ганзейские дни, Прокопьевская ярмарка и праздник 875-летия пройдут в Великом Устюге с 22 по 24 июля

В программе: ремесленные дворы, торговые ярмарки, мастер-классы, представления клубов исторической реконструкции и уличных театров, средневековая музыка и конкурс «Краса Ганзы»

1336
0

Петровская ярмарка пройдет в Кадникове 16 июля

В программе: ярмарка, авиашоу, костюмированное шествие, концерты народных коллективов, пенная вечеринка, фейерверк и развлекательные программы для детей

1857
0

Ярмарка работ мастеров народных промыслов проходит в Вологде с 20 по 23 июня

Народная музыка, игры, мастер-классы ждут вас во дворике исторического флигеля усадьбы купца Самарина по вечерам

1340
0

Ярмарка лилий открылась в ботаническом саду Вологды

Здесь представлено много лилий собственного производства

1569
0

Ярмарка изделий ручной работы «Амбар маркет» пройдет в Вологде 21 мая

Здесь можно будет приобрести керамику, свечи, декор для дома, одежду и натуральные продукты от местных производителей

1052
0

Более сотни мастеров представят свои работы на ярмарке в Вологде 23 апреля

Выставка-продажа изделий ручной работы «Добрый день» пройдет в субботу во дворце спорта на Конева

1193
0

Выставка продажа сувениров ручной работы пройдет в Вологде 6 марта

В центре ремесел «Резной палисад» пройдет мероприятие «Мастеровая среда»

1479
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатно посетить выставки в Юго-Западной башне Вологодского кремля можно до 9 октября
Единовременную выплату в 100 тысяч рублей и ежемесячные выплаты по 10 тысяч рублей получат мобилизованные граждане Вологодской области
Жительницу Бабушкинского района оштрафовали на три тысячи рублей за оскорбление односельчанина
Ярмарка профессий «День карьеры молодежи» пройдет в Вологде 12 и 13 октября
Детский праздник «День защиты животных» пройдет в Вологодском музее-заповеднике 2 октября
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в центре Вологды 1 октября
Договоры о вхождении четырех территорий Украины в состав России будут подписаны 30 сентября
 
26.09.2022 [Общество]

«Годен!»: в Вологде жена мобилизованного бывшего гендиректора Ростелекома добивается его возвращения домой

10692
0
29.09.2022 [БлогоVO]

О 2129 человек, которых хотят мобилизовать

245
0
27.09.2022 [Обзор Прессы]

«Всё для фронта, всё для победы»? Правительство увеличивает коммунальные тарифы для граждан и сокращает собственные расходы на утилизацию мусора

4362
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика