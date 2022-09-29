Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в центре Вологды 1 октября

Сельскохозяйственная ярмарка «Дары осени» и экологические акции пройдут 1 октября на площади Революции в Вологде.

– По традиции здесь будет представлен широкий ассортимент продовольственных товаров, а также сувенирная продукция мастеров народно-художественных промыслов, – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

На ярмарке можно будет приобрести сезонные овощи, ягоды, грибы, рыбу, тульские пряники, саженцы плодово-ягодных культур, кустарники, цветы, удобрения, садово-огородный инвентарь, продукцию пчеловодства. Кроме того, будет продаваться молочная, мясная продукция фермеров и изделия мастеров-ремесленников.

На участие в ярмарке подали заявки порядка 60 предпринимателей из Вологодского, Тарногского, Усть-Кубинского, Чагодощенского, Междуреченского и Сокольского районов Вологодской области, а также из Костромской, Ярославской, Самарской и Тульской областей.

Ярмарка пройдет 1 октября с 10:00 до 17:00 в Вологде на площади Революции.

Также в этот день с 10.00 до 15.00 на площади Революции будет проходить экологическая акция.

Вологжане смогут сдать на переработку бытовую технику, оргтехнику, сотовые телефоны, а также вторсырье: стекло, металл, пластик, бумагу, макулатуру, пенопласт, поролон и другие виды вторсырья.

