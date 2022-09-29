В Вологде возбуждено уголовное дело в отношении заведующего патологоанатомическим отделением за получение взятки

29.09.2022 [Происшествия]

Следственным отделом по г. Вологда СУ СК России по Вологодской области возбуждено уголовное дело в отношении заведующего патологоанатомическим отделением одного из лечебных учреждений. Он подозревается в получении взятки.

«По версии следствия, 31 августа 2022 года должностное лицо, возглавляющее отделение, функцией которого является уточнение клинических диагнозов при помощи патологоанатомических методов исследования, проведение патологоанатомических вскрытий и различных видов лабораторного анализа, находясь по месту работы лично получил от подчиненных ему санитаров взятку в виде денег в сумме 86 тыс. рублей за длящееся попустительство по службе, разрешив им оказывать услуги, не входящие в перечень услуг отделения», — сообщают в СУ СК РФ по Вологодской области.

Преступная деятельность 64-летнего фигуранта была выявлена в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г. Вологде. Собранных материалов хватило для возбуждения уголовного дела.В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, подозреваемый проверяется на причастность к совершению иных  коррупционных деяний.  

Тэги: взятки, патологоанатом

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