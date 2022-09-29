Житель Вологды получил два года колонии за телефонный терроризм

29.09.2022 [Общество]

В Вологде 49-летнего местного жителя осудили за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление.

«Судом и следствием установлено, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он позвонил по номеру телефона 112 и сказал, что доставит в административное здание одного из ведомств Вологды опасный предмет. В ходе работы по данному сообщению сотрудники правоохранительных органов выяснили, что угроза была ложной», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Подозреваемого задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Он сознался в содеянном. Суд приговорил его к двум годам колонии общего режима и обязал возместить причинённый его действиями материальный ущерб. Приговор вступил в законную силу.

Тэги: телефонный террорист, суд, приговор, колония

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