Житель Вологды получил два года колонии за телефонный терроризм

В Вологде 49-летнего местного жителя осудили за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление.

«Судом и следствием установлено, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он позвонил по номеру телефона 112 и сказал, что доставит в административное здание одного из ведомств Вологды опасный предмет. В ходе работы по данному сообщению сотрудники правоохранительных органов выяснили, что угроза была ложной», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Подозреваемого задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Он сознался в содеянном. Суд приговорил его к двум годам колонии общего режима и обязал возместить причинённый его действиями материальный ущерб. Приговор вступил в законную силу.