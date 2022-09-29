Реставратор старинной мебели из Кирилло-Белозерского музея пополнил ряды российской армии.

– Первым мобилизованным из числа музейщиков стал реставратор Алексей Рубцов – реставратор полихромной скульптуры и декоративной резьбы второй категории, – сообщает пресс-служба Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

Алексею – 33 года, в 2008-2009 годах он служил в воздушно-десантных войсках Российской Федерации «стрелком-пулеметчиком», поэтому сейчас попал под мобилизацию.

В федеральном музее Алексей работает с 2010 года.

– За это время он вдохнул жизнь в десятки ценных экспонатов, которые сейчас представлены на выставке. В его профессиональном арсенале – восстановление памятников древнерусской живописи, а также – целой серии венских стульев «Тонет» середины XIX века, мебель фабрик «Яков и Иосиф Кон» и «Войцехов», предметы быта из дерева той же эпохи. На очереди для реставрации стояли антикварные кресла из дуба XIX столетия «Фламандский ренессанс», – говорится в сообщении.

На днях в разделе «Обзор прессы» на нашем сайте опубликован материал «В реставрационных мастерских Кирилло-Белозерского музея-заповедника возвращают к жизни… антиквариат!», который рассказывает о работе Алексея.