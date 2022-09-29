Череповчанин через суд добился перерасчёта платы за вывоз мусора

29.09.2022 [Общество]

Житель Череповца через суд добился перерасчёта платы за вывоз мусора.

Установлено, что ранее мужчина обратился к регоператору «Чистый след» с заявлением о приостановлении начислений за вывоз мусора в связи с отсутствием по месту жительства и указал период. Вернувшись, он написал ещё одно заявление и в подтверждение приложил к нему квитанции об отсутствии потребления других коммунальных услуг. Организация, однако, отказала ему, сославшись на то, что эти квитанции не подтверждают его отсутствия по месту жительства.

«Мужчина обратился в прокуратуру. По результатам проверки прокуратурой г. Череповца было вынесено представление в адрес генерального директора организации, которое ООО „Чистый след“ проигнорировало», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Ведомство обратилось в суд, который удовлетворил иск и обязал регоператора выполнить перерасчёт платы за услугу.

Тэги: вывоз мусора, регоператор, Чистый след, услуга, прокуратура, иск, суд

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