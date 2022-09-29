В Вологде мужчина стрелял из пневматики по окнам балкона знакомого

В Вологде суд привлёк местного жителя к административной ответственности за умышленное повреждение чужого имущества.

Инцидент произошёл на улице Ярославской ночью 30 июля 2022 года. Мужчина пришёл домой к знакомому, который без разрешения выложил его фотографии в интернет.

«Не дозвонившись в дверь, мужчина трижды выстрелил из пневматического пистолета в балкон квартиры своего обидчика. К счастью, на балконе в момент обстрела никого не оказалось, и мужчина причинил потерпевшему только незначительный материальный ущерб в виде стоимости разбитых стеклопакетов», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Привлекаемый признал вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 400 рублей.