Отправки череповчан в рамках частичной мобилизации сдвигаются на несколько дней. По информации из областного военкомата, ближайшая состоится 30 сентября. сообщил мэр города Вадим Германов.
Первыми в Кострому поедут череповчане, которые сегодня ждали отправки, стоя на улице перед металлургическим колледжем. Однако военкомат команду не дал.
Комиссия призывного пункта продолжает работу по выполнению плана частичной мобилизации. В Череповце он пересек отметку в 41%.
С руководством металлургического колледжа достигнута договоренность о том, что в случае дождя и мобилизованные, и их родственники могут заходить в здание, а не стоять на улице.
Отправку мобилизованных из Череповца перенесли с 28 на 30 сентября
Отправки череповчан в рамках частичной мобилизации сдвигаются на несколько дней. По информации из областного военкомата, ближайшая состоится 30 сентября. сообщил мэр города Вадим Германов.
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