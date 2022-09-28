Отправку мобилизованных из Череповца перенесли с 28 на 30 сентября

28.09.2022 [Общество]

Отправки череповчан в рамках частичной мобилизации сдвигаются на несколько дней. По информации из областного военкомата, ближайшая состоится 30 сентября. сообщил мэр города Вадим Германов.

Первыми в Кострому поедут череповчане, которые сегодня ждали отправки, стоя на улице перед металлургическим колледжем. Однако военкомат команду не дал.

Комиссия призывного пункта продолжает работу по выполнению плана частичной мобилизации. В Череповце он пересек отметку в 41%.

С руководством металлургического колледжа достигнута договоренность о том, что в случае дождя и мобилизованные, и их родственники могут заходить в здание, а не стоять на улице.

Тэги: мобилизация

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