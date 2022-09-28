Военком Станислав Лустов: повестку имеют право вручать даже на улице

28.09.2022 [Общество]

Военный комиссар города Вологды и Вологодского района Станислав Лустов ответил на вопросы вологжан о мобилизации. На сегодняшний день призыву подлежат годные к военной службе, А и Б, которые проходили военную службу и те, кто проходил военную кафедру. 

По словам комиссара военные кафедры не являются основание для отсрочки. Возможность получения отсрочки более жесткая чем по призыву. Чтобы доказать, что есть отсрочка по здоровью, необходимо брать с собой амбулаторную карту или выписки, подтверждающие, что есть ограничения по здоровью. Врачебная комиссия по словам военкома работает. Заочникам отсрочки нет. 

«Повестку могут вручить где угодно, на улице в кинотеатре, на работе. Раз объявлена мобилизация, значит она объявлена для всех граждан», — пояснил Станислав Лустов, уточняя, что если повестку пришла по адресу, где человек не живет, то военный комиссариат будет уточнять, где человек находится.

Сроков по мобилизации нет, сроков службы нет. 

«Служба пойдет в зачет. По кредитам все вопросы, надеюсь, будут вопросы рассматриваться», — ответил Станислав Лустов на вопрос женщины о том, кто будет платить кредиты и ипотеки. 

Справку по мобилизации можно получить в военкомате о том, что человек служит. 

Мужчины должны обязательно взять с собой военный билет, паспорт и реквизиты банковского счета. Можно взять ИНН, страховое свидетельство, а также водительские права (категории В, С, Д). Другие права брать не надо. Опционально — туалетные принадлежности, хозяйственное мыло и т. п. вещи. Одеться нужно по погоде. 

Добавим, что переодевание в ВКПО будет происходить уже в воинской части. Всю гражданскую одежду можно будет отправить домой по почте за счет средств Минобороны. Мобилизованным рекомендуют взять с собой свитер, дополнительное нательное белье, коврик, спальный мешок. 

«Главное — беречь свое здоровье. Можно дождевики брать, они недорогие. Также можно взять свои берцы, спортивную шапочку. То есть брать можно то, что сделает службу более удобной», — отметил военный комиссар.

Все отправки со сборных пунктов запланированы, но бывают и переносы. 

 

Тэги: мобилизация

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