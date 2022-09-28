В Великом Устюге ветеринары пришли на помощь совенку

В Великом Устюге ветеринары пришли на помощь хищной птице.



Маленького совёнка на станцию по борьбе с болезнями животных принёс местный житель. Он рассказал, что подобрал птенца на улице.



Травма, из-за которой пернатый пациент не мог взлететь, оказалась несерьёзной. Врачи диагностировали ушиб крыла.



Некоторое время совёнок будет находиться под присмотром специалистов. По выздоровлении его вернут в естественную среду обитания. Сообщают в управлении ветеринарии Вологодской области.