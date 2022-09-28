В Великом Устюге ветеринары пришли на помощь хищной птице.
Маленького совёнка на станцию по борьбе с болезнями животных принёс местный житель. Он рассказал, что подобрал птенца на улице.
Травма, из-за которой пернатый пациент не мог взлететь, оказалась несерьёзной. Врачи диагностировали ушиб крыла.
Некоторое время совёнок будет находиться под присмотром специалистов. По выздоровлении его вернут в естественную среду обитания. Сообщают в управлении ветеринарии Вологодской области.
В Великом Устюге ветеринары пришли на помощь совенку
В Великом Устюге ветеринары пришли на помощь хищной птице.
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