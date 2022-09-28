Группу из 35 мобилизованных граждан Верховажского района вернули сразу же после отправки

Группу из 35 мобилизованных граждан Верховажского района, которых провожали сегодня, 28 сентября, вернули сразу же после отправки. Сообщает газета Верховажский вестник.



По словам начальника отдела по мобилизационной работе, делам ГО и ЧС и безопасности населения администрации Верховажского района Григория Зобнина, на данный момент сборные пункты переполнены.

«Воинская часть, где организовано специальное обучение, временно не принимает мобилизованных из-за большого количества призванных граждан», — прокомментировал Григорий Николаевич.

Но это не значит, что мобилизованные не попадут на СВО. Пока их отправку перенесли на 3 октября.

