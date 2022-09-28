Группу из 35 мобилизованных граждан Верховажского района вернули сразу же после отправки

28.09.2022 [Общество]

Группу из 35 мобилизованных граждан Верховажского района, которых провожали сегодня, 28 сентября, вернули сразу же после отправки. Сообщает газета Верховажский вестник.

По словам начальника отдела по мобилизационной работе, делам ГО и ЧС и безопасности населения администрации Верховажского района Григория Зобнина, на данный момент сборные пункты переполнены. 

«Воинская часть, где организовано специальное обучение, временно не принимает мобилизованных из-за большого количества призванных граждан», — прокомментировал Григорий Николаевич.

Но это не значит, что мобилизованные не попадут на СВО. Пока их отправку перенесли на 3 октября.
 

Тэги: Верховажье, мобилизация

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