В Грязовце пенсионерка брызнула в лицо соседке из газового баллончика

В Грязовце суд привлёк 70-летнюю местную жительницу к административной ответственности за побои.

По материалам дела, инцидент произошёл в один из дней в апреле 2022 года. Пострадавшей оказалась соседка женщины. Утром они встретились в подъезде, пенсионерка грубо выразилась в адрес женщины нецензурной бранью, и между ними произошёл конфликт.

«В ходе ссоры 70-летняя грязовчанка, схватив соседку за волосы, достала газовый баллончик и брызнула ей в лицо аэрозолем», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Пострадавшая получила химический ожог глаз лёгкой степени и обратилась в больницу. Действия её обидчицы были квалифицированы по статье 6.1.1 КоАП РФ (Побои).

Суд признал пенсионерку виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в 5000 рублей. Она пыталась обжаловать решение, но суд оставил его без изменений.