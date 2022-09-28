Музыкальный фестиваль «Кружева» пройдет в Вологде с 1 по 9 февраля.

Первым событием фестиваля станет открытие выставки «Образы музыки. Фортепиано» в Шаламовском доме. Здесь будут представлены картины из собрания Вологодской областной картинной галереи и частных коллекций.

А первым музыкальным событием будет сольный концерт молодого пианиста Александра Ключко, который исполнит в Вологодской филармонии сочинения Сергея Рахманинова и Александра Скрябина, Сергея Прокофьева.

Сообщается, что в этом году в фестивале примут участие Уральский молодежный симфонический оркестр, молодежные коллективы Московского института музыки имени Шнитке: Концертный хор и симфонический Шнитке-оркестр, а также ансамбль CEAM Artists

Центра электроакустической музыки Московской консерватории.

– 8 октября в Шаламовском доме пройдет состоится передача в дар Вологодской картинной галереи прижизненного портрета композитора Валерия Гаврилина. Портрет написал в 1986 году ленинградский художник Роман Левицкий, – сообщает сайт «Культура в Вологодской области».

Традиция этого фестиваля – премьерное исполнение нового сочинения, написанного современным российским композитором по заказу мероприятия. В этом году автор такого сочинения – известный композитор, профессор Московской консерватории Юрий Воронцов. Он назвал свое оркестровое сочинение «Вологодская невеста».

Программа фестиваля:

1 октября 2022, суббота, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЫКИ, 15.00, Шаламовский дом

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «ОБРАЗЫ МУЗЫКИ. ФОРТЕПИАНО» из собрания Вологодской областной картинной галереи и частных коллекций

ЭКСКУРСИЯ. Проводят Андрей УСТИНОВ и главный хранитель ВОКГ Любовь СОСНИНА

КОНЦЕРТ-ВЕРНИСАЖ:

Струнное трио Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке: Елена РОЛЬБИНА (скрипка), Антон КУЛАПОВ (альт), Алексей НАЙДЕНОВ (виолончель)

Иоганн Себастьян БАХ (1685–1750)

«Гольдберг-вариации» BWV 988 (1741)

Версия для струнного трио

1 октября 2022, суббота, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЫКИ, 18.00, Вологодская филармония

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

КОНЦЕРТ ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ

I отделение

Победитель Международного конкурса им. С.В. Рахманинова (Москва, 2022) Александр КЛЮЧКО

Сергей РАХМАНИНОВ (1873–1943)

Этюды-картины ор. 33 (1911):

№ 1 фа минор

№ 2 до мажор

№ 5 ми-бемоль минор

№ 6 ми-бемоль мажор

№ 7 соль минор

№ 8 до-диез минор

Сергей РАХМАНИНОВ

Этюды-картины ор. 39 (1917):

№ 3 фа-диез минор

№ 5 ми-бемоль минор

Александр СКРЯБИН (1872–1915)

Вальс ля-бемоль мажор ор. 38 (1903)

Александр СКРЯБИН

Соната № 4 фа-диез мажор op. 30 (1903)

II отделение

Сергей РАХМАНИНОВ

Вариации на тему Корелли ре минор ор. 42 (1931)

Сергей ПРОКОФЬЕВ (1891–1953)

Соната № 7 си-бемоль мажор oр. 83 (1939–1942)

2 октября 2022, воскресенье, 12.00, Колокольня Софийского собора Вологодского кремля

ВОСКРЕСНЫЕ ЗВОНЫ: Водосвятный перезвон, Встречный звон, Будничный звон

Ансамбль звонарей колокольни Софийского собора г. Вологды: Илья ПАПИН, Григорий ПАВЛОВ, Алексей БОБКОВ, Максим МОКРУШИН, Олег ТИМОФЕЕВ, Александр БАСИН

2 октября 2022, воскресенье, 12.30, Софийский собор Вологодского кремля

КОНЦЕРТ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ «ВРЕМЕНА ГОДА»

Концертный хор Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке Дирижер Дмитрий ОНЕГИН

Альфред ШНИТКЕ (1934–1998)

«Отче наш», № 3 из цикла «Три духовных хора» (1984)

Василий ТИТОВ (1650–1710)

«Рцы нам ныне», Стихира из службы на Полтавскую победу (1709)

Дмитрий БОРТНЯНСКИЙ (1751–1825)

«Верую» из трехголосной Литургии св. Иоанна Златоустого

Сергей РАХМАНИНОВ (1873–1943)

«Богородице Дево радуйся», № 6 из «Всенощного бдения» ор. 37 (1915)

Павел ЧЕСНОКОВ (1877–1944)

Херувимская песнь (Софрониевская) ор. 27 № 5 (1909–1910)

Николай КЕДРОВ (отец) (1871–1940)

«Отче наш» (1922)

Борис ЛЯТОШИНСКИЙ (1895–1968)

«Времена года», 4 хора на стихи А.С. Пушкина ор. 47 (1949, 1952):

«Весна»

«Лето»

«Осень»

«Зима»

2 октября 2022, воскресенье, 16.00, Вологодский колледж искусств

КОНЦЕРТ СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ

I отделение

Солист Александр КЛЮЧКО (фортепиано), Московский симфонический Шнитке-оркестр, ирижер Игорь ГРОМОВ

Концерт ведет музыковед, доктор искусствоведения, профессор РАМ им. Гнесиных Дина КИРНАРСКАЯ

Петр ЧАЙКОВСКИЙ (1840–1893)

«Октябрь. Осенняя песня» из цикла «Времена года» ор. 37bis № 10 (1876)

Переложение для скрипки, виолончели и струнного оркестра Игоря Громова: солисты Алиса ПАВЛОВА (скрипка), Никита МАХОВ (виолончель), Антон АРЕНСКИЙ (1861–1906)

Вариации на тему П.И. Чайковского для струнного оркестра ор. 35а

(1894, написаны в 33 года)

Дмитрий ШОСТАКОВИЧ (1906–1975)

Сюита из музыки к спектаклю Московского театра имени Е.Б. Вахтангова «Гамлет» по трагедии У. Шекспира для малого симфонического оркестра ор. 32а (1932) (исполнительская редакция Игоря Громова)

Вступление и ночной дозор

Похоронный марш

Туш и танцевальная музыка

Охота

Песенка Офелии

Пантомима актеров

Колыбельная

Пир

Реквием

Марш Фортинбраса

II отделение

Александр СКРЯБИН (1872–1915)

«Мечты», прелюдия для симфонического оркестра ор. 24 (1898)

Александр СКРЯБИН

Концерт для фортепиано с оркестром фа-диез минор ор. 20 (1897)

4 октября 2022, вторник, 18.30, Концертный зал «Русский дом»

DIGITAL-ФЕЕРИЯ I «БИОМЕХАНИКА»

Мультимедийный проект «Ceammc Lab». Солисты “CEAM artists”: Николай ПОПОВ (электроника), Антон БУШИНСКИЙ (электроника), Игнат КРАСИКОВ (саксофоны), Юлия МИГУНОВА (виолончель), Феодосия МИРОНОВА (клавишные), Мария НИГЕЙ (перформер), Венедикт ПЕУНОВ (баян)

Александр ШУБЕРТ (1979)

«Hello» для ансамбля, электроники и видео (2014)

Николай ПОПОВ (1986)

«Биомеханика» для ансамбля, электроники, видео и света (2014)

Луиджи ЧЕККАРЕЛЛИ (1953)

«Birds» для бас-кларнета, электроники и видео (1995)

Маттиас КРАНЕБИТЕР (1980)

“TOP 10” (FORM AS NEUROSIS) для виолончели, клавиш, электроники и видео (2012)

Антон СВЕТЛИЧНЫЙ (1982)

«Лебедь сдох» для midi-клавиатуры и электроники (2021)

Янис КИРИАКИДЕС (1969)

«Караоке этюды» для ансамбля, электроники и видео (2011)

Александр ШУБЕРТ

«Star Me kitten» для перформера, ансамбля, электроники и видео (2015)

5 октября 2022, среда, 18.00, Шаламовский дом

ВЫСТАВКА «ОБРАЗЫ МУЗЫКИ. ФОРТЕПИАНО» из собрания Вологодской областной картинной галереи и частных коллекций.

ЭКСКУРСИЯ

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА

Художественный руководитель фестиваля «Кружева», главный редактор газеты «Музыкальное обозрение» Андрей УСТИНОВ

«Музыкальное обозрение – Опус 33»

КОНЦЕРТ-ИМПРОВИЗАЦИЯ

Андрей УСТИНОВ (слово)

Николай ПОПОВ (электроника)

Антон БУШИНСКИЙ (электроника)

Игнат КРАСИКОВ (саксофоны)

Феодосия МИРОНОВА (фортепиано)

Мария НИГЕЙ (перформер)

6 октября 2022, четверг, 18.30, Концертный зал «Русский дом»

DIGITAL-ФЕЕРИЯ II «МАНИФЕСТ СВОБОДНОЙ МУЗЫКИ»

Импровизационный проект

Солисты “CEAM artists”:

Николай ПОПОВ (электроника)

Антон БУШИНСКИЙ (электроника)

Петр ИВШИН (ударные)

Игнат КРАСИКОВ (саксофоны)

Феодосия МИРОНОВА (фортепиано)

Мария НИГЕЙ (перформер)

Аркадий ПИКУНОВ (саксофоны, электроника)

8 октября 2022, суббота, 16.00, Шаламовский дом

ВЫСТАВКА «ОБРАЗЫ МУЗЫКИ. ФОРТЕПИАНО» из собрания Вологодской областной картинной галереи и частных коллекций.

Передача в дар Вологодской области и Вологодской областной картинной галерее портрета композитора Валерия Гаврилина (1986) работы Романа Левицкого (1920–1991). Дар Аскольда СМИРНОВА

КОНЦЕРТ

Валерий ГАВРИЛИН (1939–1999)

«Я отсюда родом-племенем»

«Мама»

«Не бойся дороги»

«Шутка»

Мужской хор Вологодской областной государственной филармонии им. В.А. Гаврилина

Художественный руководитель и дирижер Михаил ГОГОЛИН

9 октября 2022, воскресенье, 12.00, Колокольня Софийского собора Вологодского кремля

ВОСКРЕСНЫЕ ЗВОНЫ: Соборный торжественный звон, Софийский трезвон, Праздничный пасхальный звон

Ансамбль звонарей колокольни Софийского собора г. Вологды: Илья ПАПИН, Григорий ПАВЛОВ, Алексей БОБКОВ, Максим МОКРУШИН, Олег ТИМОФЕЕВ, Александр БАСИН

9 октября 2022, воскресенье, 12.30, Софийский собор Вологодского кремля

КОНЦЕРТ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ Памяти ушедших музыкантов и друзей «НЕИЗРЕЧЕННОЕ ЧУДО»

Филипп СТЕПАНОВ

«С нами Бог». Солисты: Антон Николаев, Алексей Галчинский, Василий Александров, Евгений Макаров

Средневековый грузинский церковный гимн на стихи царя Деметре I (1093–1156)

«Ты еси лоза истинная»

Распев Валаамского монастыря «Хвалите имя Господне». Солист Николай Могилка

Дмитрий БОРТНЯНСКИЙ (1751–1825)

Духовный концерт № 3 «Господи! Силою Твоею возвеселится Царь»

Павел ЧЕСНОКОВ (1877–1944)

«От юности моея» ор. 48 № 1 (1916 или 1917). Солист Антон Николаев

Сергей РАХМАНИНОВ (1873–1943)

«В молитвах неусыпающую Богородицу» (1893)

Александар СИМИЧ (1973)

«Богородице Дево, радуйся». Солист Сергей Вторушин

Арво ПЯРТ (1935)

«Богородице Дево, радуйся» (1990)

Альфред ШНИТКЕ (1934–1998)

«Господи, Иисусе Христе», № 2 из цикла «Три духовных хора» (1984)

Запро ЗАПРОВ (1947)

«Аллилуйя». Солист Василий Александров

Георгий СВИРИДОВ (1915–1998)

«Неизреченное чудо», № 1 из цикла «Песнопения и молитвы» (1991–1997)

Михаил ГОГОЛИН (1962)

Концерт «Пред дверми храма Твоего» на текст молитвы Иоанна Дамаскина (1999).

Солисты Егор Хоботов, Денис Токарев

Роман ЛЕДЕНЕВ (1930–2019)

«Взбранной воеводе», № 6 из цикла «Шесть фрагментов Всенощного бдения» ор. 45 (1994)

Мужской хор Вологодской областной государственной филармонии им. В.А. Гаврилина

Художественный руководитель и дирижер Михаил ГОГОЛИН

9 октября 2022, воскресенье, 16.00, Вологодский областной колледж искусств

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

«ВОЛОГОДСКАЯ НЕВЕСТА»

Сергей ПРОКОФЬЕВ (1891–1953)

Симфония № 1 «Классическая» ре мажор ор. 25 (1917)

Юрий ВОРОНЦОВ (1952)

Увертюра «Вологодская невеста» (2022)

(МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА, по заказу музыкального фестиваля «Кружева»)

Ян СИБЕЛИУС (1865–1957)

Концерт для скрипки с оркестром ре минор ор. 47 (1904–1905)

Уральский молодежный симфонический оркестр

Дирижер Александр РУДИН

Солист Никита БОРИСОГЛЕБСКИЙ (скрипка)