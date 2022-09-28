Невостребованные земли сельхозназначения предоставят гражданам для сельхозпроизводства

28.09.2022 [Общество]

Невостребованные земли сельхозназначения смогут предоставлять гражданам для сельхозпроизводства 

Разработан законопроект, который вносит изменения в федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Его цель — упрощение процедуры вовлечения в оборот невостребованных земельных долей.

Законопроектом вводится положение, в соответствии с которым с 1 января 2025 года муниципальные образования приобретают право муниципальной собственности на невостребованные земельные доли во внесудебном порядке. Собственникам земельных долей, которые до настоящего времени не распорядились ими, предоставляется возможность оформления земельных участков в переходный период. 

Реализация указанной меры позволит увеличить площадь используемых земель сельскохозяйственного назначения, поскольку органы местного самоуправления будут вправе распоряжаться невостребованными земельными долями и предоставлять земельные участки, выделенные из невостребованных земельных долей, добросовестным пользователям для использования их по целевому назначению. Сообщают в правительстве Вологодской области.

«Согласно данным органов местного самоуправления, площадь невостребованных земельных долей по состоянию на 1 января 2022 года в регионе составляет более 25 тыс. гектаров. В случае принятия указанного проекта федерального закона данные площади могут быть использованы сельхозтоваропроизводителями области для производства сельскохозяйственной продукции», — пояснил и. о. председателя Правительства области Эдуард Зайнак.

Проект внесен Правительством РФ на рассмотрение в Государственную Думу Российской Федерации.

Тэги: сельское хозяйство

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