Вологодская команда «Воллей тайм 1» стала победителем традиционного турнира по волейболу

28.09.2022 [Спорт]

Вологодская команда «Воллей тайм 1» стала победителем традиционного турнира по волейболу среди юношей 2006-2007 годов рождения. Он прошел в волейбольном центре на Петрозаводской 23-25 сентября. Участвовало 8 команд из Вологды, Москвы, Санкт-Петербурга и Костромы.

Турнир проходил по круговой системе, где каждый играет с каждым. Вологжане одержали 7 побед в семи матчах. 5 игр завершились в основное время со счетом 3:0 или 3:1, и в двух понадобился тай-брейк.

Второе место заняла команда «Санкт-Петербург Красносельская», третье - «Санкт-Петербург Невская».
 

Тэги: волейбол

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