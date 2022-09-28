Вологодская команда «Воллей тайм 1» стала победителем традиционного турнира по волейболу среди юношей 2006-2007 годов рождения. Он прошел в волейбольном центре на Петрозаводской 23-25 сентября. Участвовало 8 команд из Вологды, Москвы, Санкт-Петербурга и Костромы.



Турнир проходил по круговой системе, где каждый играет с каждым. Вологжане одержали 7 побед в семи матчах. 5 игр завершились в основное время со счетом 3:0 или 3:1, и в двух понадобился тай-брейк.



Второе место заняла команда «Санкт-Петербург Красносельская», третье - «Санкт-Петербург Невская».

