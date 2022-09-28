Госдума приняла ряд законов, защищающих трудовые и социальные права мобилизованных

Госдума 28 сентября приняла ряд важных законов, защищающих трудовые и социальные права тех, кто будет мобилизован.

Депутат Госдумы от Вологодской области Валентина Артамонова пояснила, что законы касаются трех пунктов.

Первое. Трудовой договор с работником, который был мобилизован, теперь не расторгается, а приостанавливается. Рабочее место – сохраняется. Выплата зарплаты за отработанное время – в день приостановления трудового договора. Период приостановления действия трудового договора будет засчитан в трудовой стаж. После прохождения службы на работу можно будет вернуться в течение трех месяцев, можно также будет получить отпуск в течение полугода в любое удобное время независимо от стажа.



Второе. Мобилизованные и лица, находящиеся на их иждивении, смогут оформить отсрочку по выплате кредита на срок военной службы или уменьшить размер ежемесячного платежа. Сделать это можно будет в любой момент в течение действия договора.

Третье. Освобождение от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ. В соответствии с законом, заключившие контракт о прохождении военной службы в связи с призывом по мобилизации, а также члены их семей до прекращения действия контракта освобождаются от начисления пеней в случае несвоевременного или неполного внесения ими платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.