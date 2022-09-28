За два дня сотрудники вологодского УФСИН задержали 15 граждан, находящихся в федеральном розыске

Сотрудники вологодского УФСИН задержали 15 граждан, находящихся в федеральном розыске.



В течение двух дней на территории Вологодской области проводилось межгосударственное оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием «Розыск». В нем приняло участие около 100 сотрудников подразделений УФСИН России по Вологодской области, а также представители других силовых ведомств региона.

В ходе операции было проверено более 170 адресов возможного пребывания лиц, скрывающихся от правоохранительных органов. По результатам проведенных мероприятий на территории региона задержано 15 граждан, находящихся в федеральном розыске, из них - 13 лиц, уклоняющихся от отбывания наказания, и двое граждан, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда.

Двое преступников находились в розыске за совершение особо тяжких и тяжких преступлений.