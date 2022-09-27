В Вологде организовали сбор гуманитарной помощи участникам спецоперации

27.09.2022 [Общество]

Волонтерский центр города Вологды открывает срочный сбор продукции для бойцов, находящимся на спецоперации на Украине. Прием вещей осуществляют молодежный центр «ГОР.СОМ35» и МКУ «Центр по работе с населением» города Вологды.

«С самого начала спецоперации нашими волонтерами ведется сбор необходимых вещей для жителей Луганской и Донецкой народных республик. Вологжане приносят продукты питания, предметы одежды, детские игрушки, канцелярские товары, предметы личной гигиены, одеяла, подушки, теплые вещи. Желающих помочь очень много. После объявления частичной мобилизации к нам стали обращаться люди, которые хотели бы также оказать посильную помощь и нашим бойцам, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине. Конечно же мы не смогли пройти мимо, поэтому уже сегодня запускаем срочный сбор гуманитарной помощи для тех, кто выполняет важные задачи СВО», — прокомментировала начальник Управления по молодежной политике Администрации города Вологды Яна Филиппова.

Волонтерский центр города Вологды принимает средства личной гигиены, бытовую химию, одежду и постельное белье, нескоропортящиеся продукты питания, товары для детей, медикаменты, военную экипировку. Сбор гуманитарной помощи для бойцов открыт на территории молодежного центра «ГОР.СОМ35» по адресу ул. Козленская, 2 в будни с 9.00 до 19.00, а также в выходные с 12.00 до 15.00. Вопросы можно задать по телефону: 76-02-55. В МКУ «Центр по работе с населением» города Вологды прием вещей и продуктов осуществляют в филиалах по адресам: ул. Козленская, 83, ул. Новгородская, 23, ул. Южакова, 26, ул. Северная, 26, ул. Горького, 85 в будни с 16.00 до 19.00. Телефон для справок: 76-02-55.

Добавим, что Волонтерский центр города Вологды оказывает квалифицированную психологическую и юридическую помощь мобилизованным вологжанам, а также их семьям. Телефон горячей линии по вопросам мобилизации: 8-800-302-16-17. Свое обращение можно направить и в сообщения группы Волонтерского центра.

Тэги: волонтеры, мобилизация

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