Выставка скульптур и живописи итальянского художника Массимо Гьотти открывается в Вологде

Выставка «Гуманность металла» итальянского художника Массимо Гьотти откроется 29 сентября в Шаламовском доме в Вологде

Это экспозиционно-творческий проект работ мастера из Турина. В экспозицию войдут более 70 произведений, в том числе металлические скульптуры, живопись на листах нержавеющей стали, а также рисунки акварелью и тушью, ярко отражающие современные тенденции развития искусства в Италии и Европе.

Торжественное открытие выставки состоится 29 сентября в 18 часов в Шаламовском доме по адресу: Вологда, Сергея Орлова, 15.

Посетить выставку можно будет до 6 ноября, со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00 (кассы работают до 17:30). Выходные дни: понедельник, вторник.

Возрастные ограничения: (12+).

