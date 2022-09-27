Выставка скульптур и живописи итальянского художника Массимо Гьотти открывается в Вологде

27.09.2022 [Культура]

Выставка «Гуманность металла» итальянского художника Массимо Гьотти откроется 29 сентября в Шаламовском доме в Вологде

Это экспозиционно-творческий проект работ мастера из Турина. В экспозицию войдут более 70 произведений, в том числе металлические скульптуры, живопись на листах нержавеющей стали, а также рисунки акварелью и тушью, ярко отражающие современные тенденции развития искусства в Италии и Европе. 

Торжественное открытие выставки состоится 29 сентября в 18 часов в Шаламовском доме по адресу: Вологда, Сергея Орлова, 15.

Посетить выставку можно будет до 6 ноября, со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00 (кассы работают до 17:30). Выходные дни: понедельник, вторник.

Возрастные ограничения: (12+).
 

Тэги: выставка, живопись, скульптура

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