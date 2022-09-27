Продлить или закрыть больничный жители Вологодской области могут онлайн

27.09.2022 [Общество]

Продлить или закрыть больничный, скорректировать лечение жители Вологодской области могут на онлайн-консультации с лечащим врачом.

Это можно сделать через телемедицинский сервис для онлайн-консультаций пациентов – https://telemed.cifromed35.ru

– Новая возможность в вологодских медицинских организациях появилась в рамках создания единого цифрового контура по национальным проектам «Здравоохранение» и «Цифровая экономика». Система «Телемедицинские консультации Вологодской области», которая позволяет проводить дистанционное консультирование пациентов по типу «врач-пациент», «врач-врач», «консилиум», была внедрена бюджетным учреждением «Медицинские цифровые технологии», – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Для работы телемедицинского сервиса на территории Вологодской области выбраны два ключевых консультативных центра для работы в системе – это Вологодская городская поликлиника №4 и Череповецкая городская поликлиника №2. Специалисты этих учреждений наблюдают и консультируют пациентов с COVID-19 и вирусными инфекциями, проходящих лечение на дому. 

На данный момент в системе зарегистрированы около 300 врачей Вологодской области, к которым можно записаться на онлайн-прием. Это не только терапевты, но и узкие специалисты.

– Записаться на дистанционную консультацию к докторам можно на сайте telemed.cifromed35.ru. Ресурс имеет простой интерфейс, удобен в работе. Все, что необходимо сделать пациенту, – это скачать мобильное приложение, авторизоваться через портал Госуслуг, выбрать центр диагностической помощи, специалиста из своей поликлиники, а также время, удобное для консультации, – говорит заместитель начальника Департамента здравоохранения области Игорь Ульяновский.

Во время консультации врач принимает решение о продлении, корректировке лечения, закрытии больничного листа. Также сервис помогает контролировать состояние здоровья: на сайте пациент ведет дневник самонаблюдения.

– Пациенты, которые находятся вне риска тяжелого течения и уже побывали на очном осмотре врача, могут наблюдаться дистанционно, – отметил начальник Департамента здравоохранения Алексей Плотников. – Лечащий врач поликлиники по месту жительства, куда первоначально обращается пациент, устанавливает диагноз. С учетом анамнеза, состояния, возраста пациента врач понимает, что наблюдение может проводится дистанционно. В такой ситуации доктор, назначив лечение, выдает памятку, как взаимодействовать с дистанционным центром, назначает лечение на дому. Задача медицинского работника – отслеживать состояние пациента. Консультировать его по всем вопросам оказания медицинской помощи.

Сообщается, что этот сервис планируется развивать и дальше. 

– В планах 2022 года – проработать возможности консультации врачей регионов со стороны федеральных медицинских центров и специализированных консультационных клиник. Это позволит привлечь в систему более широкий круг медицинских специалистов, в том числе федерального уровня, а также избежать необходимости пациентам покидать территорию региона для получения консультационной помощи, – пояснил Александр Стригин, директор бюджетного учреждения «Медицинские цифровые технологии».

Тэги: телемедицина, здравоохранение

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