Глава Вологодского района заявил, что на его территории мобилизационное задание выполнено

Основная отправка подлежащих мобилизации мужчина из Вологодского района прошла в минувшие выходные и сегодня.

«Район мобилизационное задание выполнил в полном объёме. Сейчас переходим к формированию резерва. Кто уже получил повестки, но не убыл на службу, будут зачислены в резерв. Исключение составляют те, кто добровольно готов отправиться на специальную военную операцию. При этом при формировании резерва, учитываем потребности предприятий экономики района. Совершенно недопустимо, чтобы производственные предприятия испытывали проблемы из-за выбытия ключевых специалистов», — написал он у себя в социальных сетях.

