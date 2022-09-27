Глава Вологодского района заявил, что на его территории мобилизационное задание выполнено

27.09.2022 [Общество]

Основная отправка подлежащих мобилизации мужчина из Вологодского района прошла в минувшие выходные и сегодня.

«Район мобилизационное задание выполнил в полном объёме. Сейчас переходим к формированию резерва. Кто уже получил повестки, но не убыл на службу, будут зачислены в резерв. Исключение составляют те, кто добровольно готов отправиться на специальную военную операцию. При этом при формировании резерва, учитываем потребности предприятий экономики района. Совершенно недопустимо, чтобы производственные предприятия испытывали проблемы из-за выбытия ключевых специалистов», — написал он у себя в социальных сетях.
 

Тэги: мобилизация

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