В России сократят бюджетные расходы на систему обращения с отходами

В России планируют снизить расходы федерального бюджета на создание инфраструктуры для обработки и утилизации бытовых отходов, которые были предусмотрены проектом «Комплексная система обращения с ТКО». Об этом сообщает РБК.

Так в 2023 году расходы сократят в 2,1 раза в сравнении с 2022 годом, до 12,5 млрд рублей. В 2024 году затраты на проект увеличатся до 14,07 млрд рублей, но будут ниже текущего уровня.

Кроме того, будут снижены расходы государственного бюджета на национальный проект «Экология», в состав которого входит проект по твердым коммунальным отходам (ТКО), сумма сократится на 10%-11% относительно изначальных планов, до 119,5 млрд в 2023 году и 88,38 млрд рублей в 2024 году.

Как пояснила представитель профильного вице-премьера Виктории Абрамченко Марта Галичева, при подготовке госбюджета были утверждены приоритетные экологические проекты, но все, что планировалось реализовать, было обеспечено финансированием ранее