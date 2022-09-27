Банк «Открытие»: 63% россиян хотели бы продолжать работать на пенсии

27.09.2022 [Экономика]

16% россиян копят на будущую пенсию. 42% готовы пользоваться специальными финансовыми продуктами для пенсионных накоплений. 50% считают нормальной пенсию в размере от 15 до 50 тысяч рублей. Таковы результаты опроса* к Международному дню пожилых людей, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь».

45% заявили, что у них нет возможности дополнительно копить на пенсию. На Северном Кавказе эта доля составила 53%, на Дальнем Востоке – 37%. Не копят, но хотели бы начать делать сбережения на пенсию 29% респондентов. Уже копят и намерены продолжать 16%. Наибольший процент людей, делающих накопления на будущую пенсию, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (21%), наименьший на Северном Кавказе (8%). 4% опрошенных уже пенсионеры, и у них есть накопления. Еще 6% на пенсии, но у них нет накоплений.

Почти две трети россиян (63%) хотели бы продолжать работать после выхода на пенсию, если будет такая возможность и позволит здоровье. Больше всего желающих работать в почтенном возрасте среди жителей Северного Кавказа (72%), меньше всего в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (57%). 29% категорически не хотят продолжать работать на пенсии. Уже на пенсии и продолжают работать 5% опрошенных, уже на пенсии не работают 3%.

7% респондентов считают достаточной пенсию на уровне нынешней средней по стране – в диапазоне 15-30 тысяч рублей. 43% опрошенных хотели бы сформировать в том числе при помощи самостоятельных накоплений пенсию в размере 30-50 тысяч рублей в месяц (сейчас средняя пенсия в России 20 882 рубля). 31% хотели бы получать на пенсии 50-80 тысяч рублей в месяц.

42% готовы пользоваться специализированными финансовыми продуктами для пенсионных накоплений (индивидуальными пенсионными планами, накопительным страхованием жизни и т.п.): из них 8% определенно готовы и 34% скорее готовы. Выше всего лояльность к таким продуктам у жителей Северного Кавказа (46%), ниже всего в Москве и Московской области (35%).

37% не готовы использовать специализированные финансовые продукты для пенсионных накоплений (12% точно не готовы и 25% скорее не готовы). 15% ничего не слышали о таких продуктах, в том числе 21% - на Северном Кавказе, где больше других регионов хотят ими пользоваться. 6% респондентов уже пользуются накопительными пенсионными продуктами (в Москве и Московской области, а также в Южном федеральном округе по 8%, на Дальнем Востоке- 3%).

14% считают достаточным для поддержания комфортного уровня жизни на пенсии размер самостоятельных накоплений не менее 500 тысяч рублей. 21% полагают, что такие накопления должны составлять не менее 1 миллиона рублей. 17% назвали достаточным уровень 1-3 миллиона рублей, 18% - 3-5 миллионов. 29% опрошенных уверены, что для нормальной жизни на пенсии надо накопить свыше 5 миллионов рублей. Причем, в Московском регионе так ответили 40%, а на Северном Кавказе - лишь 18%.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» 19-25 сентября методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 2000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

Тэги: пенсия, накопления

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