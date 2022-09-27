Риэлторы заявили о стагнации рынка недвижимости на фоне мобилизации

27.09.2022 [Экономика]

До конца года на рынке недвижимости произойдет «заморозка» цен на фоне объявленной в России мобилизации. Об этом сообщает Газета.ру.

«Спрос на массовые новостройки может сократиться на фоне мобилизации, особенно в небольших городах. Сегменты класса „бизнес“ и выше, скорее всего, сохранят большую часть потенциальных клиентов. На этом фоне цены действительно уже не будут расти, как мы наблюдали это последние два года. Наиболее вероятный сценарий — стагнация цен до конца года. То есть они либо вовсе не будут увеличиваться, либо продолжат расти на уровне инфляции в наиболее ликвидных новостройках и локациях», — рассказал изданию совладелец девелоперской группы «Родина» Владимир Щекин.

Другие эксперты дают оптимистические для нынешней ситуации прогнозы, заявляя, что если мобилизованные будут получать зарплату контрактников, то у многих наоборот вырастет заработок, а значит, будет возможность покупать жилье. 

Тэги: недвижимость

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