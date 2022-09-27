В Вологодской области выросла аварийность с участием тракторов

27.09.2022 [Общество]

С начала 2022 года на территории Вологодской области зарегистрирован рост аварийности связанной с эксплуатацией водителями тракторов и самоходных машин. Так, количество дорожно-транспортных происшествий возросло с 2 до 5, в которых 4 человека погибли и 7 человек получили травмы.

Основная причина ДТП — неудовлетворительное состояние эксплуатируемой техники, недостаточный контроль перед выпуском техники на линию со стороны уполномоченных должностных лиц и управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

«Так, 08.07.2022 на 116 км автодороги „Чекшино — Тотьма — Котлас –Куратово“, в Тотемском районе, в следствии возникновения технической неисправности — утечки масла из гидравлической системы рулевого управления, водитель трактора АМТОДОР не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с автомобилем КИА РИО, движущимся во встречном направлении. В результате ДТП 3 человека погибли и 1 получил ранения. 01.08.2022 года на 2 км автодороги Заднее-Стафилово, Усть-Кубинского района водитель трактора МТЗ-80, в состоянии алкогольного опьянения, допустил съезд в кювет. В результате ДТП 1 человек погиб и 2 получили ранения», — сообщает отдел ГИБДД УМВД России по городу Череповцу. 

В целях профилактики аварийности с участием тракторов и самоходных машин с 26 по 28 сентября 2022 года отдел ГИБДД УМВД России по г. Череповцу проводит оперативно-профилактическое мероприятие «ТРАКТОР», направленное на профилактику аварийности, связанной нарушений требований законодательства при их эксплуатации.

Тэги: ДТП, аварийность

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