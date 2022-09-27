В Вологодской области снят карантин по африканской чуме свиней

Согласно постановлению особый режим в Грязовецком районе прекращается с 27 сентября 2022 года.

Напомним, в начале августа африканскую чуму свиней обнаружили в личном подсобном хозяйстве, расположенном в хуторе Каргино муниципального образования Вохтожское Грязовецкого района.

Специалисты государственной ветеринарной службы незамедлительно ввели карантин и провели все необходимые мероприятия по ликвидации очага заболевания и распространению возбудителя.

Изъято 46 голов свиней из 31 личного подсобного хозяйства. Общий размер выплат за животных из регионального бюджета составит около одного миллиона рублей.

Таким образом, в регионе не осталось действующих очагов АЧС, однако сохраняются ряд ограничений на период от 6 до 12 месяцев. Так, в течение года в очагах, где ранее были выявлены случаи АЧС, запрещено заниматься свиноводством.

«Главам муниципалитетов необходимо незамедлительно сообщать о случаях падежа свиней и кабанов в ветеринарную службу, вести широкую разъяснительную работу среди жителей о запрете выгульного содержания животных. Руководителям свиноводческих предприятий рекомендуется усилить биологическую защиту хозяйств», — напомнил заместитель Губернатора Михаил Глазков.

Африканская чума свиней — инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики — зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус мутирует непредсказуемо.