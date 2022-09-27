Вологжане завоевали серебро на региональных соревнованиях по танцам.



Танцоры ТСК «Спектр» Милана Зайцева и Степан Коноплев заняли второе место на «Москап Гран При – 2022» категории В, который прошел в Москве, в ДС «Содружество» 25 сентября.



Так же с 23 по 25 сентября в Москве прошли региональные соревновании категории А «Кубок Империи-2022», в МВЦ «Крокус ЭКСПО». Наш город на этом турнире представляли Артур Киселёв и Дарья Смирнова. Вологжане выступили достойно.

