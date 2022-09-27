Законы о мобилизации: в каком случае грозит штраф, а в каком уголовная ответственность

27.09.2022 [Общество]

В изменениях, внесенных в Уголовный кодексе РФ в сентябре 2022 года в связи с частичной мобилизацией, говорится об увеличении сроков заключения за отдельные виды преступлений, вводится понятие «военного времени». РИА-новости подробно рассказали о том, в каком случае будет работать административный кодекс, а в каком уголовный. 

«Ответственность за неявку по повестке наступает после ее получения. Наказание за уклонение от мобилизации регулируется Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации, по которым уклонист наказывается штрафом от 500 до 3000 рублей (ст. 21.5 КоАП РФ) или до 200 тыс. рублей и лишением свободы на срок до 2 лет (ст. 328 УК РФ). Вид ответственности определяет суд, который всесторонне рассматривает каждое конкретное дело, учитывая обстоятельства и уважительные причины», — пишет издание. 

21 сентября президент Российской Федерации В. В. Путин объявил в стране частичную мобилизацию, а днем ранее в Государственную Думу был внесен законопроект о поправках в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за уклонение от мобилизации и новых составах преступления периода военных конфликтов, который депутаты приняли в тот же день во втором и третьем чтении. Кроме того, в стране сейчас действует Закон № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», который регламентирует правила поведения военнообязанных во время мобилизации.

«Военные комиссариаты направляют призывникам повестки, распоряжения и мобилизационные предписания. Закон № 31-ФЗ „О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации“ не конкретизирует, каким способом происходит вручение, но в соответствии с законом № 53-ФЗ „О воинской обязанности и военной службе“ все эти документы граждане должны получать только лично и под роспись, именно с этого момента гражданин считается мобилизованным».

На госсайте объясняем.рф также говорится о том, что повестку должны вручить лично в руки.  Повестки могут вручать как работники военных комиссариатов, так и руководители учреждений или ответственные за военно-учетную работу лица по месту работы или учебы призывника. Если все перечисленные способы исполнить не удалось, то эта обязанность переходит в органы внутренних дел (после письменного обращения военкомата), в соответствии с п. 3 ст. 26, п. 2 ст. 31 Закона № 53-ФЗ.

За уклонение от мобилизации грозит как административная, так и уголовная ответственность. Какое именно наказание будет вменено, зависит от обстоятельств, повлекших неявку военнообязанного в военкомат. Закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» не прописывает, какую именно ответственность будет нести уклонист, в статье 21 говорится: «При объявлении мобилизации граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться на сборные пункты в сроки, указанные в мобилизационных предписаниях, повестках и распоряжениях военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас».

Также в законе отмечается, что «Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военкоматов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас». Остальные детали будут определяться отдельными правительственными актами.

Административная ответственность

Административные меры наказания прописаны в статье 21.5 КоАП РФ: предупреждение или штраф в размере от 500 рублей до 3000 рублей. Это наказание применяется в следующих случаях:

  • — неявка в военкомат по повестке без уважительной причины;

  • — непостановка на военный учет при переезде на новое место жительства;

  • — несообщение в военный комиссариат об изменении семейного положения, места работы или должности, образования, места жительства.

На сборном пункте военного комиссариата

Уголовная ответственность

Уголовной ответственности подлежат злостные нарушители закона, которые намеренно без уважительной причины уклоняются от воинской службы в течение долгого времени. В статье 328 Уголовного кодекса Российской Федерации указаны следующие меры наказания:

  • — штраф до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за 18 месяцев;

  • — принудительные работы на срок до 2 лет;

  • — арест на срок до 6 месяцев;

  • — лишение свободы на срок до 2 лет.

Если же призывник явился в военкомат, прошел медицинскую комиссию, и уже был издан приказ о зачислении этого гражданина в ряды вооруженных сил, после которого он решил уклониться от призыва, то по отношению к нему уже применяется статья 337 УК РФ, по которой предусмотрено наказание:

  • — при неявке от 2 до 10 суток: арест на срок от 2 до 10 суток или содержание в воинской дисциплинарной части до 1 года;

  • — неявка от 10 суток до 1 месяца: ограничение по военной службе до 2 лет; содержание в воинской дисциплинарной части до 2 лет; лишение свободы до 3 лет;

  • — неявка дольше 1 месяца: лишение свободы на срок до 5 лет.

Также стоит помнить, что с момента объявления мобилизации все граждане, которые состоят на воинском учете, не должны уезжать с места жительства без разрешения военных комиссариатов или органов исполнительной власти (статья 21 закона о мобилизационной подготовке).

Закон ссылается на следующие нормативные акты:

Ответственность за неявку по повестке регулируют:

Поправки в уголовный кодекс 

20 сентября Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, согласно которым наказание ужесточается за отдельные виды преступлений во время мобилизации, военного времени, вооруженного конфликта, ведения боевых действий и военного положения. Теперь к уклонистам и военным преступникам будут применяться следующие меры:

  • — Неисполнение приказа начальника, отказ от участия в военных или боевых действиях: лишение свободы до 3 лет. При наступлении тяжких последствий — до 10 лет.

  • — Самовольное оставление части: от 5 до 10 лет лишения свободы.

  • — Дезертирство: до 15 лет лишения свободы.

  • — Уклонение от воинской службы путем симуляции болезни: до 10 лет тюрьмы.

  • — Нарушение правил несения караульной и пограничной службы, умышленное повреждение военного имущества: до 10 лет.

  • — Уничтожение военного имущества в условиях военного времени по неосторожности: до 5 лет.

  • — Добровольная сдача в плен (если нет госизмены): от 3 до 10 лет. Но если преступление совершено в первый раз и военнослужащий принял меры для своего освобождения, вернулся в часть и не совершил никаких преступлений во время нахождения в плену, то уголовное наказание может быть отменено.

  • — Мародерство в условиях военного времени — до 6 лет заключения, если оно повлекло за собой ущерб в особо крупном размере, тяжкий вред здоровью или убийство — до 15 лет тюрьмы.

  • — Срыв гособоронзаказа: в зависимости от тяжести последствий от 8 до 10 лет лишения свободы.

Тэги: законы, мобилизация

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