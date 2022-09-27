Череповецкая «Северсталь» уступила «Адмиралу» из Владивостока в матче Регулярного чемпионата КХЛ.



Основное и дополнительное время матча завершилось в ничью, 1:1. На гол Николая Елисеева в первом периоде, череповчане ответили шайбой Даниила Вовченко, который реализовал большинство незадолго до второго перерыва. А в серии послематчевых буллитов удачливее были гости - 1:2. «Северсталь» дома проигрывает "морякам" из Владивостока впервые за 7 лет.

«Предполагали, что будет тяжёлая, вязкая игра. Соперник очень хорошо обороняется. Вратарь стоит «на голове», много выручает. Жалко, что не выиграли. С другой стороны, 5х3 два раза…. Если один раз не забиваешь, то по закону всегда проигрываешь. В этот раз у нас было две такие возможности. Не реализовали. Тяжёлый старт, тяжёлый отрезок. Команде слова благодарности. Выжатые, как лимон. Эмоции очень тяжело достать. Одно очко набрали, оно нам пригодится», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Следующий матч «Северсталь» проведет в пятницу, 30 сентября. В гостях сыграют с ярославским «Локомотивом».