Картины Верещагина из коллекции Третьяковской галереи и Русского музея можно увидеть в Череповце

27.09.2022 [Культура]

Подлинники картин выдающегося русского живописца Василия Верещагина представлены на выставке в Череповце.

В экспозицию вошли картины из коллекций Третьяковской галереи, Русского музея, Ярославского художественного музея, Рыбинского музея-заповедника, Вологодской областной картинной галереи, а также из частной коллекции Алексея Егорова.

К 180-летию со дня рождения художника после реставрации открылось каменное здание музея Верещагиных. Выставка подлинников размещается на первом этаже каменного здания, а на втором – новая постоянная экспозиция.

– Не меньше приятных открытий ждет посетителей в новой постоянной экспозиции. Десятки уникальных предметов из нашего собрания – подлинные работы Верещагина, фототипии и фотографии, личные вещи, оружие и обмундирование, книги и документы – складываются в необыкновенную историю жизни художника и его семьи.

Посетить выставку подлинников можно до 14 ноября в Мемориальном доме-музее Верещагиных по адресу: Череповец, Социалистическая, 22, со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00.

Возрастных ограничений нет.

Тэги: Василий Верещагин, выставка, Верещагин

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