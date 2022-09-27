Губернатор Вологодской области заявил, что в школах и военкоматах региона обеспечена безопасность

26 сентября в России произошли сразу два трагических события. В Усть-Илимске Иркутской области молодой человек устроил стрельбу в военкомате, в итоге военком находится в тяжелом состоянии в реанимации. В Ижевске Республики Удмуртия в результате стрельбы в школе погибли 17 человек. В Связи с этим губернатор Вологодской области сделал заявления, что в Вологодской области обеспечена безопасность учреждения образования и военкоматов.

«В нашей области образовательные учреждения и военкоматы снабжены системами передачи экстренных сообщений, обеспечен пропускной режим. Поручаю в ближайшее время провести проверку всех систем. Безопасность вологжан — в приоритете», — написал Олег Кувшинников.

Ранее сообщалось, что в Усть-Илимске в одном из городских военкоматов прямо во время инструктажа мобилизованных молодых людей 25-летний Руслан Зинин стрелял из обреза в военкома Александра Елисеева. Он в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Позже поступили сообщения из Ижевска о стрельбе в школе. Утром 26 октября в школе № 88 Ижевска неизвестный в черной одежде вошел в здание и открыл стрельбу по ученикам. Пострадали 24 человека, 17 человек погибли.