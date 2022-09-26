О тайнах вологодских архивов расскажут в музее «Вологодская ссылка» 29 сентября

26.09.2022 [Культура]

Встреча «Какие тайны скрывают вологодские музеи и архивы» пройдет в музее «Вологодская ссылка» 29 сентября.

Проведет ее журналист газеты «Вологда.РФ» Алексей Кудряшов – автор исторических расследований и дважды лауреат премии Гиляровского областного Союза журналистов.  

– Как человек с музейной фотографии оказался пропавшим свидетелем засекреченного дела? Отчего автор знаменитого романса прятался на улице Герцена, и как был обнаружен его портрет?  Жандармские провокаторы в среде ссыльных и революционеров – были ли они предателями? Почему сестра Ленина в Кремле давала показания о событиях в Вологде? – ответы на эти и многие другие вопросы узнают посетители встречи.

Начало мероприятия 29 сентября в 16.00 в музее «Вологодская ссылка» по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 33. 

Возрастные ограничения: (12+).

Тэги: встреча, лекция, музей, ссылка, архивы

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