О тайнах вологодских архивов расскажут в музее «Вологодская ссылка» 29 сентября

Встреча «Какие тайны скрывают вологодские музеи и архивы» пройдет в музее «Вологодская ссылка» 29 сентября.

Проведет ее журналист газеты «Вологда.РФ» Алексей Кудряшов – автор исторических расследований и дважды лауреат премии Гиляровского областного Союза журналистов.

– Как человек с музейной фотографии оказался пропавшим свидетелем засекреченного дела? Отчего автор знаменитого романса прятался на улице Герцена, и как был обнаружен его портрет? Жандармские провокаторы в среде ссыльных и революционеров – были ли они предателями? Почему сестра Ленина в Кремле давала показания о событиях в Вологде? – ответы на эти и многие другие вопросы узнают посетители встречи.