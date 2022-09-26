Мобилизация: вопросы и ответы

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. В связи с этим у людей возникает много вопросов. Только в Вологодской области на горячую линию их поступило более 4 тысяч. Ответы на самые популярные вопросы опубликованы на сайте Объясняем.рф. Вот некоторые из них.

Кого сейчас мобилизуют, кто подлежит призыву?

Подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане Российской Федерации, находящиеся в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации. Это те, кто имеет военно-учетную специальность. Приоритет отдается тем, кто имеет боевой опыт, приобретенный в ходе участия в боевых действиях.

Куда будут отправлять мобилизованных?

Будут отправлять в соединения, воинские части и подразделения Вооруженных Сил, где они будут выполнять задачи по предназначению в соответствии с принятыми решениями командования.

С какими воинскими званиями (рядового состава, прапорщики, офицеры) граждане подлежат призыву в ходе частичной мобилизации в первую очередь?

Приоритетными критериями комплектования являются военно-учетные специальности, а не воинские звания. В рамках проведения частичной мобилизации будут призываться граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов.

Какие возрастные рамки или ограничения установлены в рамках частичной мобилизации для граждан, призываемых из запаса? Будут ли призываться женщины?

В приоритетном порядке подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших офицеров — до 55 лет. Имеются такие должности, которые могут замещаться женщинами до 45 лет, имеющими соответствующие военно-учетные специальности, но потребность в таких специалистах минимальная. К ним относятся, например, медицинские работники.

Какие законные основания будут учитываться в военных комиссариатах для освобождения от призыва в рамках частичной мобилизации?

В соответствии с нормативными актами Российской Федерации не будут призываться:

— забронированные (получившие отсрочку от мобилизации) граждане, работающие в организациях, имеющих мобилизационные задания или обеспечивающие их выполнение;

— граждане, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса (на период работы в этих организациях);

— граждане, признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья на срок до 6 месяцев;

— граждане, занятые уходом за членом семьи, нуждающимся в постоянном уходе либо являющимся инвалидом I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных лиц;

— граждане, являющиеся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных лиц;

— граждане, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или имеющие на иждивении и воспитывающие без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет (граждане женского пола, имеющие одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель);

— граждане, имеющие жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющие на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет;

— граждане, матери которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;

— граждане, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет.

Могут ли семьи военнослужащего получать его денежное довольствие?

Гражданину, призванному по мобилизации, будет ежемесячно начисляться денежное довольствие в соответствии с окладами по воинскому званию и должности, различные надбавки, связанные с условиями прохождения службы, и страховые выплаты в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих». При этом денежные средства начисляются на персональный счёт военнослужащего и по его желанию могут в полном объеме или частично переводиться членам его семьи.

Какой статус будет у призванных на службу в рамках мобилизации?

Граждане РФ, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

Какие льготы положены семьям мобилизованных?

Некоторые льготы, положенные призванным по мобилизации (имеют статус военнослужащих по контракту), распространяются и на членов семьи — это бесплатный проезд к месту службы, подъемное пособие в размере 25% оклада военнослужащего на каждого члена семьи, жилищное и медицинское обеспечение. Также предусмотрена социальная защита членов семей военнослужащих, потерявших кормильца (возникает право на пенсию).

Как можно уволиться со службы в случае частичной мобилизации?

В период частичной мобилизации действуют следующие основания увольнения с военной службы:



а) по возрасту — по достижении военнослужащими предельного возраста пребывания на военной службе;



б) по состоянию здоровья — в связи с признанием военнослужащих военно-врачебной комиссией не годными к военной службе, за исключением военнослужащих, изъявивших желание продолжить военную службу на воинских должностях, которые могут замещаться указанными военнослужащими;

в) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.

Граждане с какой категорией здоровья подлежат мобилизации?

Существует пять категорий годности к военной службе по состоянию здоровья:



А – годен к военной службе



Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями



В – ограниченно годен к военной службе



Г – временно не годен к военной службе



Д – не годен к военной службе



Эта буква обычно указана на 11-й странице военного билета. В период мобилизации призыву подлежат люди с категориями А, Б, В.

Куда жаловаться если забирают, а я не подхожу?

Пожаловаться на действие или бездействие сотрудников военкомата можно начальнику военкомата, а также в вышестоящий комиссариат, прокуратуру или в суд.

Будут ли установлены сроки службы по частичной мобилизации?

В соответствии с Указом Президента РФ от 21.09.2022 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», заключенные контракты о прохождении военной службы продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации. Решение об окончании периода частичной мобилизации принимает Президент РФ.

Сохранится ли за мобилизованным гражданином его рабочее место и зарплата, или его уволят, как при обычном призыве в армию?

Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Необходимые для этого изменения утверждены постановлением Правительства. Согласно документу трудовые договоры с гражданами, призванными по мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. Их рабочие места сохранятся. Согласно правилам, все граждане, призванные по мобилизации с 21 сентября 2022 года, смогут сохранить действующий трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы.

Обяжут ли банки пересматривать в сторону заёмщика договоры ипотеки, если довольствие по контракту мобилизованного будет меньше его зарплаты, с которой он заключал ипотечный договор? Будут ли как-то обеспечивать в этом смысле права заёмщиков?

Банк России уже рекомендовал банкам разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации для граждан, призванных по мобилизации. Также регулятор рекомендовал не начислять по договорам с мобилизованными заемщиками неустойку (штрафы, пени), не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, не выселять из ипотечного жилья, на которое ранее было обращено взыскание. (но стоит помнить, что это рекомендации, а не обязательства)

Подлежат ли мобилизации выпускники военных кафедр, военных училищ и университетов, университетов МВД?

Да, на службу по мобилизации могут быть призваны:

выпускники военных вузов, если они прошли обучение по программам военной подготовки сержантов, старшин запаса, солдат и матросов запаса;

выпускники военных учебных центров (военных кафедр) при государственных вузах, если освоили программы военной подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин, солдат, матросов и сейчас пребывают в запасе Вооруженных Сил России.

Окончательное решение в каждом конкретном случае принимает призывная комиссия с учетом всех обстоятельств.

Как будут вручать повестку? Что считается надлежащим уведомлением подлежащего мобилизации?

Повестка должна быть вручена лично в руки, под роспись.

Меня мобилизовали и начислили единовременную выплату. Нужно ли что-то купить с собой в часть: запасные берцы, каску, бронежилет?

Военнослужащие обеспечиваются всеми видами довольствия. Выплату можно тратить по своему усмотрению. В том числе, и на индивидуально выбранную экипировку.

Какие поправки о военной службе внесли в Уголовный кодекс?

24 сентября 2022 года Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 24.09.2022 № 365-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». Документ уже вступил в силу.

Этот закон вводит уголовную ответственность за мародерство (лишение свободы на срок до 15 лет) и добровольную сдачу в плен (от 3 до 10 лет). Кроме того, ужесточается ответственность за другие преступления против военной службы. Совершение такого преступления в период мобилизации будет считаться отягчающим обстоятельством. Граждане, призванные на военные сборы из запаса, будут нести ответственность за неявку или самовольное оставление места службы наравне с контрактниками.

Я работаю на металлургическом предприятии. Предоставят ли мне бронь?

Граждане, подлежащие бронированию, освобождаются от призыва на военную службу по мобилизации и последующих призывов в военное время на время предоставленной отсрочки. Бронь закрепляется за должностью, а не за конкретным человеком. Узнать, распространяется ли бронь на конкретного работника, можно в военно-учетном столе (отделе кадров) предприятия.

Мне пришла повестка. Сколько у меня есть времени, чтобы собраться и решить все дела с работодателем и банком, в котором у меня кредит?

Время явки в военкомат указано в повестке. Время, отводимое на сборы, устанавливается, исходя из сроков формирования воинских частей, куда призывается мобилизованный.

Если у человека нет инвалидности, но есть астма или диабет, могут ли его призвать?

Граждане с диабетом и тяжелой формой астмы имеют основания для освобождения от призыва. Полный список заболеваний, дающих право на отсрочку или освобождение от призыва, определяется постановлением Правительства РФ №565 от 04.07.2013.

Может ли мобилизованный взять с собой в часть лекарства или продукты?

Военнослужащие полностью обеспечиваются питанием и необходимыми лекарствами. Но мобилизованный может взять в часть продукты длительного хранения и нерецептурные лекарства, с учетом особенностей организма и наличия хронических заболеваний. Брать с собой алкоголь и сильнодействующие лекарства (если они не предписаны) запрещено.

Каково обязательное время пребывания в зоне СВО?

Минимальное и максимальное время пребывания в зоне СВО не определяется. Оно зависит от сложившейся обстановки и стоящих перед подразделениями задач.

Будут ли изымать у граждан и предприятий полноприводные автомобили и иную технику на нужды армии?

Нет. Указ «Об объявлении частичной мобилизации…» касается только мобилизации людей и не распространяется на технические средства.

Подлежат ли мобилизации учащиеся профессиональных образовательных организаций (также именуемые ССУЗ)?

Студенты ССУЗов не подлежат мобилизации, поскольку им предоставляется отсрочка от военной службы по призыву на время обучения.

Что такое «три волны мобилизации», о которых пишут СМИ? По каким принципам и критериям будут объявлены вторая и третья волны мобилизации?

Никаких волн при проведении частичной мобилизации в России нет. Как сообщили в Министерстве обороны, общее количество мобилизованных не превысит 300 тысяч человек, что составляет около 1% от всего мобилизационного ресурса страны.

Чем отличаются военнообязанные, находящиеся в запасе, от резервистов?

Резервисты — это люди, пребывающие в запасе и заключившие контракт с Министерством обороны о пребывании в мобилизационном людском резерве. Они могут работать на любой работе, регулярно проходят военные сборы и получают ежемесячные выплаты.



В запас зачисляются те, кто:



уволен с военной службы с зачислением в запас ВС;

завершил обучение в военных учебных центрах при федеральных государственных образовательных организациях по программам военной подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин, солдат, матросов;

завершил обучение в военной образовательной организации высшего образования по программам военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программам военной подготовки солдат, матросов запаса и окончил обучение в федеральной государственной образовательной организации высшего образования;

прошел срочную службу или альтернативную гражданскую службу;

освобожден от призыва или получал отсрочку до 27 лет, а также имеющие военные специальности женщины;

не подлежал призыву на военную службу в связи с достижением 27 лет;

не прошел военную службу по призыву, не имея на то законных оснований;

уволен с военной службы без постановки на воинский учет и позднее встал на воинский учет в военкомате.

Будет ли возможность у мобилизованного связаться с родственниками?

В военной части звонить близким можно будет с собственного кнопочного телефона или местного телефона с разрешения командира части в определенное им время. Для связи военнослужащих с родственниками в зоне проведения СВО развернуты мобильные переговорные пункты.

Когда и как часто после мобилизации будет происходить ротация или замена мобилизованных в зоне СВО?

Ротация боевых подразделений будет производиться по решению командования, исходя из оперативной обстановки.

Что можно брать с собой мобилизованным?

Мобилизованный будет обеспечен всем необходимым для несения службы. В то же время мобилизованный при желании может взять c собой:



- предметы личной гигиены



- термобелье



- батарейки (разные)



- фонарик



- походная сидушка



- подшлемник (спортивная шапка)



- перчатки тактические



- теплоиды (химическая грелка)



- мультитул (многофункциональный компактный инструмент)



Мобилизованный также может брать с собой элементы экипировки, однако Минобороны рекомендует взять только самое необходимое.

Куда обращаться, если вы считаете, что вас мобилизовали по ошибке?

Центры содействия россиянам, чьи права были нарушены при проведении частичной мобилизации, разворачивают во всех регионах страны. Организацией их работы занимается Общероссийский народный фронт.



Обратиться за помощью можно в региональные отделения организации — лично и по телефону, а также в группы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Полный список по регионам ищите здесь.

Нужно ли приносить повестку работодателю?

Отвечает Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков:



— Да. Для приостановки трудового договора работнику нужно предоставить работодателю копию повестки из военкомата о призыве на военную службу по мобилизации.

Как будет оплачена служба мобилизованных? Какие выплаты и льготы им положены?

Денежное содержание военнослужащего, участвующего в СВО, составляет не менее 195 000 руб. в месяц. Итоговая сумма зависит от воинского звания, занимаемой воинской должности и дополнительных стимулирующих надбавок.



Указ Президента РФ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» присваивает мобилизованным статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту.



Соответственно, им положены те же самые льготы. Военнослужащие, призванные по мобилизации, имеют льготы, предусмотренные законодательством для военнослужащих по контракту (бесплатный проезд, продовольственное и вещевое обеспечение, жилищное обеспечение, обязательное государственное личное страхование, преимущественное право на поступление после увольнения в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования, а также дополнительные социальные гарантии, военнослужащим, принимающим участие в СВО).



Кроме того, участники СВО получают статус «Ветерана боевых действий», который предусматривает дополнительные льготы:



Коммунальные:

компенсация платы за наем и содержание жилого помещения в размере 50%. Это касается услуг по управлению жилым домом, содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме, а также взноса на капремонт.

Налоговые:

освобождение от уплаты налога на имущество: квартиру, дом, гараж. Льготу предоставляют на один объект каждого вида, например, одну квартиру, один дом и один гараж одновременно;

освобождение от уплаты земельного налога с шести соток. Его начисляют только с превышения этой площади;

льгота на транспортный налог зависит от региона.

Медицинские:

после выхода на пенсию ветераны могут обслуживаться в тех же поликлиниках и больницах, к которым были прикреплены в период службы;

оказание медицинской помощи в рамках программы госгарантий вне очереди.

Трудовые льготы:

возможность брать ежегодный отпуск в удобное для них время. Право на отпуск без сохранения заработной платы сроком до 35 дней;

дополнительный оплачиваемый отпуск 15 календарных дней в дополнение к основному;

возможность получить дополнительное профессиональное образование;

ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии;

ежемесячная денежная выплата, более 3000 руб., по состоянию на сентябрь 2022 г.;

пенсия за выслугу лет, по инвалидности или потере кормильца увеличивается на 32% от размера социальной пенсии.

По решению глав субъектов также вводятся дополнительные стимулирующие выплаты.