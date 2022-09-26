Макар Головин завоевал золотую медаль Международных соревнований по каратэ

26.09.2022 [Спорт]

Спортсмен «СШОР №3» города Череповца, в составе сборной России, одержал победу в весовой категории до 84 кг. на Открытом чемпионате Армении по каратэ, который прошел 22-25 сентября в Ереване.

В «Yerevan Open-2022» приняли участие 400 спортсменов из 5 стран мира: России, Армении, Грузии, Ирана, Казахстана. У мужчин за победу боролись каратисты в весовых категориях до 60 кг, 67 кг, 75 кг, 84 кг, и свыше 84 кг.

Добавим что Макар Головин воспитанник тренера Физули Рвмазанова.

Тэги: каратэ

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