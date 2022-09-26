Вологодской области выделено 80 миллионов рублей на социальные контракты

Вологодская область получит 80 миллионов рублей на социальные контракты. Соответствующее постановление подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным.

На развитие предпринимательства жители региона могут получить до 350 тысяч рублей, на ведение личного подсобного хозяйства — до 200 тысяч. Суммы увеличены с 1 июля 2022 года.

«Социальный контракт — это специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьей или гражданином. Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение и повысить квалификацию, чтобы затем найти новую работу, открыть свое дело, получить средства на развитие личного подсобного хозяйства, — напомнила замгубернатора Лариса Каманина. — Но в отличие от выплаты пособий здесь действует другой механизм: не просто дать нуждающимся денег, а помочь полностью преодолеть сложную жизненную ситуацию».

По вопросам заключения социального контракта нужно обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства.

За девять лет в регионе заключено более 29 тысяч социальных контрактов, с начала 2022 года — 1354 договора.