В Вологодской области создано более 25 рабочих мест для людей с ограниченными возможностями

В Вологодской области оборудовано более 25 рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. При их создании региональным работодателям возмещают затраты на приобретение оборудования для оснащения рабочего места инвалида. С этого года размер возмещения увеличен с 72,69 тысяч до 100 тысяч рублей за каждое рабочее место.

«Сегодня в областном бюджете предусмотрены средства для создания в подведомственных муниципальным образованиям области учреждениях оборудованных рабочих мест для инвалидов, — рассказал и. о. председателя Правительства области Эдуард Зайнак. — Именно эти учреждения в наибольшей степени нуждаются в государственной поддержке. С одной стороны они готовы содействовать в трудоустройстве граждан с инвалидностью, с другой — не всегда имеют возможность обеспечить необходимые условия на рабочем месте инвалиду с учетом его состояния здоровья. Поэтому такой механизм финансирования бюджетных учреждений сегодня позволяет успешно реализовать эту возможность».

Созданы рабочие места по различным профессиям: младший воспитатель, логопед, инженер-программист, юрисконсульт, секретарь, художник, специалист по кадрам, главный инженер, педагог дополнительного образования, тьютор, документовед, сторож (вахтер).

Все созданные рабочие места постоянные. Работодатель заключает при трудоустройстве с гражданами с особыми возможностями здоровья трудовые договоры. По условиям программы работодатель обязан сохранить оборудованное рабочее место не менее одного года с момента заключения договора о предоставлении субсидии.

Ежегодно в создании оборудованных рабочих мест для инвалидов активно участвует мэрия Череповца. Так, в прошлом году в подведомственных мэрии бюджетных организациях создано девять рабочих мест для незанятых инвалидов.

Например, в Городском культурно-досуговом центре «Единение» оборудовало сразу три рабочих места для граждан с инвалидностью: художник, специалист по кадрам, заместитель директора. Все трудоустроенные сотрудники отмечают, что работа позволяет им успешно реализовывать себя в профессиональной сфере, развивать новые проекты, устанавливать хорошие отношения в коллективе и с руководством учреждения.

Успешная практика трудоустройства инвалидов на оборудованные рабочие места в муниципальных учреждения сложилась и в Вологде. Например, в детском саду комбинированного вида № 88 «Искорка» документоведом трудоустроена Ольга Харабардина. За помощью в поиске работы она обратилась в городское отделение занятости населения, где специалисты помогли подобрать для нее подходящий вариант трудоустройства, предварительно согласовав кандидатуру с работодателем. Ольга успешно прошла собеседование и была принята на постоянную работу.

«Несколько лет я искала работу. Там, где я хотела работать, были тяжелые условия труда. Здесь, в детском саду, на мой взгляд, идеальные для моего здоровья условия труда, удобный график работы, а также полный социальный пакет. Для меня создали комфортное рабочее место. Коллектив принял с душой, поэтому адаптация к новому месту работы прошла быстро и спокойно, — рассказала Ольга. — Кроме того, у меня всегда есть возможность дополнительного заработка без тяжелой физической нагрузки. И самое главное, я теперь могу посвящать больше времени не поиску работы, а своим любимым детям».

Для оснащения рабочего места Ольги организация приобрела офисную мебель и оргтехнику.

«Мы не поддерживаем стереотип о том, что трудоустройство инвалида — это сложный и невыгодный процесс. В таких случаях просто должны быть заинтересованы обе стороны. Для работодателя главное — подобрать, а может даже и создать инвалиду рабочее место. Обязательно учесть степень заболевания и условия, которые ему необходимы. Дополнительных сложностей в процессе трудоустройства сотрудника с инвалидностью у нас не возникло, — отметила заведующая детским садом комбинированного вида № 88 „Искорка“ Татьяна Макова. — У данного сотрудника появилась возможность пройти профессиональное обучение (переподготовку) за счет средств работодателя. В дальнейшем у Ольги появится возможность работать в этом же учреждении по другой специальности».

В следующем году работа в этом направлении в регионе будет продолжена. Запланировано создание не менее 30 оборудованных рабочих мест для инвалидов, в том числе 21 рабочее место в муниципальных бюджетных организациях, подведомственных муниципальным образованиям области.