В Бабаевском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины на охоте

26.09.2022 [Происшествия]

Устюженским межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины на охоте. Житель Бабаево подозревается в причинении смерти по неосторожности.

«По данным следствия, ночью 24 сентября 2022 года 38-летний житель г. Бабаево, находясь в охотничьих угодьях на участке лесного массива между г. Бабаево и д. Пальцево Бабаевского района, запнулся и упал с заряженным охотничьим карабином на плече. В процессе падения произошел выстрел в следовавшего за ним 39-летнего охотника, который получил огнестрельное ранение и скончался на месте происшествия», - сообщают в СУ СК РФ по Вологодской области.

По уголовному делу завершены осмотр места происшествия и тела погибшего, назначен ряд судебных экспертиз, допрошен подозреваемый, устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему.  

Тэги: охота, смерть по неосторожности

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