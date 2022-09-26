В Бабаевском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины на охоте

Устюженским межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины на охоте. Житель Бабаево подозревается в причинении смерти по неосторожности.

«По данным следствия, ночью 24 сентября 2022 года 38-летний житель г. Бабаево, находясь в охотничьих угодьях на участке лесного массива между г. Бабаево и д. Пальцево Бабаевского района, запнулся и упал с заряженным охотничьим карабином на плече. В процессе падения произошел выстрел в следовавшего за ним 39-летнего охотника, который получил огнестрельное ранение и скончался на месте происшествия», - сообщают в СУ СК РФ по Вологодской области.