Вологодская область получит 240 тысяч доз назальной вакцины от коронавируса

26.09.2022 [Общество]

Вологодская область заказала 240 тысяч доз назальной вакцины от коронавируса. Об этом в прямом эфире ЦУР рассказал начальник регионального департамента здравоохранения Алексей Плотников.

«Мы заказали 240 тысяч назальных вакцин. Как только она поступит в регион, мы сразу об этом сообщим, разъясним порядок. В исследованиях по этой вакцине написано, что она не менее эффективна, чем та, которая вводится внутримышечно, а в некоторых ситуациях обладает даже большим эффектом, так как обеспечивает местный барьер от заболевания. Но я рекомендую вологжанам не ждать назальную вакцину, так как инфекция распространяется, и чем быстрее мы пройдем вакцинацию, тем быстрее выработается иммунитет, и мы будем чувствовать себя защищенными», — сказал Плотников.

Он также рекомендовал вологжанам носить маски в людных местах и своевременно пройти вакцинацию или ревакцинацию от коронавирусной инфекции и гриппа.

Тэги: вакцинация, коронавирус

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