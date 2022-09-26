Вологодская область получит 240 тысяч доз назальной вакцины от коронавируса

Вологодская область заказала 240 тысяч доз назальной вакцины от коронавируса. Об этом в прямом эфире ЦУР рассказал начальник регионального департамента здравоохранения Алексей Плотников.

«Мы заказали 240 тысяч назальных вакцин. Как только она поступит в регион, мы сразу об этом сообщим, разъясним порядок. В исследованиях по этой вакцине написано, что она не менее эффективна, чем та, которая вводится внутримышечно, а в некоторых ситуациях обладает даже большим эффектом, так как обеспечивает местный барьер от заболевания. Но я рекомендую вологжанам не ждать назальную вакцину, так как инфекция распространяется, и чем быстрее мы пройдем вакцинацию, тем быстрее выработается иммунитет, и мы будем чувствовать себя защищенными», — сказал Плотников.