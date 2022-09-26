В Вологде нашли подозреваемого в убийстве одного и покушении на убийство ещё трёх человек. Как NewsVO сообщал ранее, серия нападений произошла в посёлке Кувшиново 24 сентября.

«24 сентября 2022 года вечером после совместного распития спиртного в квартире одного из домов в п. Кувшиново Вологодского района 36-летний ранее судимый вологжанин причинил телесные повреждения своим знакомым, от которых 34-летний мужчина скончался, трое других (1978 г. р., 1997 г. р., 1971 г. р.) были доставлены в лечебные учреждения, где своевременно получили необходимую медицинскую помощь», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Местонахождение мужчины установлено. Решается вопрос о доставлении подозреваемого в следственные органы, где он будет допрошен по существу расследования.