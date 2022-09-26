В Вологде нашли подозреваемого в убийстве одного и покушении на убийство ещё трёх человек

26.09.2022 [Происшествия]

В Вологде нашли подозреваемого в убийстве одного и покушении на убийство ещё трёх человек. Как NewsVO сообщал ранее, серия нападений произошла в посёлке Кувшиново 24 сентября.

«24 сентября 2022 года вечером после совместного распития спиртного в квартире одного из домов в п. Кувшиново Вологодского района 36-летний ранее судимый вологжанин причинил телесные повреждения своим знакомым, от которых 34-летний мужчина скончался, трое других (1978 г. р., 1997 г. р., 1971 г. р.) были доставлены в лечебные учреждения, где своевременно получили необходимую медицинскую помощь», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Местонахождение мужчины установлено. Решается вопрос о доставлении подозреваемого в следственные органы, где он будет допрошен по существу расследования.

Тэги: убийство, покушение на убийство, пьянка, уголовное дело

ТОП НЕДЕЛИ

От Вологодской области будет мобилизовано 2600 человек
«Годен!»: в Вологде жена мобилизованного бывшего гендиректора Ростелекома добивается его возвращения домой
В центре Вологды с 28 сентября заработает новая схема движения
Предпринимателя, перекрывшего дороги жителям Харовского района, заключили под стражу
В военкомате Вологодской области рассказали, как будет проходить мобилизация
Комиссариат: граждане, пребывающие в запасе, не имеют права выезжать за пределы своего региона и страны
Губернатор Вологодской области заявил, что военкоматам будет оказана поддержка при частичной мобилизации
На акциях протестов в России задержали более 1300 человек: троих из них — в Вологде
В Вологодском военкомате отменили пункт приказа, запрещающий выезд за пределы региона военным в запасе
788 человек уже мобилизировано в Вологодской области

Похожие новости

В Соколе задержали 33-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве

Тело убитого обнаружили накануне на скамейке у одного из домов в Соколе

717
0

В доме на улице Ломоносова в Череповце нашли труп мужчины

Подозреваемый в его убийстве задержан. Возбуждено уголовное дело.

1634
0

Житель Великого Устюга получил восемь лет колонии за убийство сожительницы

В суде мужчина пояснил, что причиной убийства стали ссоры: потерпевшая избивала его, оскорбляла и упрекала в изменах

978
0

Житель Вологды убил соседа за жалобу на громкую музыку

Возбуждено уголовное дело

3466
0

В Междуреченском районе женщина убила своего мужа

Она ударила его ножом в грудь

1325
0

В Сямженском районе женщина убила своего сына

Ранее женщина привлекалась за умышленное убийство супруга

3580
0

Забивший топором своего друга, житель Никольского района приговорен к семи годам колонии

Мужчина полностью признал вину

877
0

В Вологде убийца получил срок на основании вердикта присяжных

Мужчина убил знакомого и не заслужил снисхождения 

1278
0

В Грязовецком районе пенсионер убил собутыльника и сам сообщил об этом полицейским

Возбуждено уголовное дело

1219
0

Житель Сокола получил 14 лет колонии за убийство годовалой давности

Доказательства о причастности подозреваемого к убийству удалось получить с применением мобильных источников экспертного света

1256
0

Вологжанин убил соседа за то, что тот выпивал без него

Суд приговорил мужчину к восьми годам и девяти месяцам колонии строгого режима

1349
0

Жителя Грязовца осудили за убийство сына бывшей жены

Суд приговорил его к восьми годам колонии

1499
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Мобилизация: вопросы и ответы
DongFeng и Exeed возглавили в августе список китайских марок по темпам роста продаж
Макар Головин завоевал золотую медаль Международных соревнований по каратэ
Вологодской области выделено 80 миллионов рублей на социальные контракты
В Вологодской области создано более 25 рабочих мест для людей с ограниченными возможностями
В Бабаевском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины на охоте
788 человек уже мобилизировано в Вологодской области
 
07.09.2022 [Политика]

«Надеюсь, меня не изберут»: какие они выборы 2022 года?

4096
0
25.09.2022 [БлогоVO]

Мобилизовали моего отца, 48 лет

1074
0
26.09.2022 [Обзор Прессы]

Столичный театр русского севера / Вологодский областной театр кукол "Теремок"

182
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика