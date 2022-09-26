В Вологде ищут мужчину, который убил одного и ранил ещё трёх человек

26.09.2022 [Происшествия]

В Вологде ищут мужчину, который убил одного и ранил ещё трёх человек, сообщает ИА «Вологда Регион» со ссылкой на СУ СК РФ по Вологодской области.

По данным издания, серия нападений произошла в посёлке Кувшиново 24 сентября. Во всех случаях жертвами были мужчины, а злоумышленник орудовал ножом.

«Вечером в субботу в подъезде одного из жилых домов в поселке Кувшиново было обнаружено тело 34-летнего мужчины. Другие нападения были совершены на мужчин 1971, 1978 и 1997 годов рождения. Все они госпитализированы врачами», — рассказали агентству в следственном комитете.

Подозреваемого разыскивают следователи и полицейские.

Тэги: напал с ножом, гибель человека, пострадавшие, розыск

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