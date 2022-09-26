Выставка работ кружевниц Надежды Веселовой и Марины Пальниковой открывается в Вологде

26.09.2022 [Культура]

Выставка «Равноденствие» откроется 29 сентября в вологодском музее кружева. Она посвящена юбилеям художников вологодского кружевного промысла Надежды Валериевны Веселовой и Марины Юрьевны Пальниковой. 

– Совместная выставка двух художников – это некий диалог, в ходе которого кружево превращается в метафору, а кружевные произведения художников – в сложные метафорические образы. «Кубеноозерье», «Бабушкины сны», «Северянка», «Танец цветов», «Лебедушка», «Северное лето»… С одной стороны, перед нами картина природы, конкретная жизнь: иволги в лесах, цветущие поля, ягоды и травы, с другой – творческие поиски художника, наблюдение, вдохновение, рождение кружевного произведения, – говорится в анонсе мероприятия.

Экспозиция объединит не только кружевные изделия художников, но и музейные коллекции Вологодского государственного музея-заповедника и Вологодской областной картинной галереи. Дополнят выставку фотографии из личного архива, авторские эскизы и сколки, произведения художников из выставочного фонда музея кружева.

Посетить выставку можно будет с 29 сентября по 12 марта в музее кружева по адресу: Вологда, Кремлевская площадь, 12. Со среды по воскресенье с 10:00 до 17:30. Выходные дни: понедельник, вторник.

Возрастные ограничения: (6+)

Тэги: выставка, кружево, кружева, музей кружева

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