Просветительская акция «Литературный диктант» пройдет в Вологде и Череповце 29 сентября. Стать ее участником может бесплатно любой желающий.

Литературный диктант – это акция, направленная на поддержку чтения, русского языка и русской литературы. Впервые она состоялась в прошлом году. Ее организатор – Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека при поддержке Министерства культуры Мурманской области.

В этом году Вологодская областная библиотека имени Бабушкина станет одной из более чем 900 площадок проведения этой акции.

Участники смогут проверить себя на знание произведений русских классиков и современных авторов.

Подробнее о «Литературном диктанте» можно узнать на сайте проекта. Здесь также можно найти примеры вопросов с прошлого года.

Для того, чтобы стать участником Литературного диктанта в Вологде, нужно пройти предварительную регистрацию по ссылке, прийти 29 сентября к 14:00 в Библиотеку имени Бабушкина по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1, зал 12. Время написания диктанта – 60 минут.

Участники получат сертификаты, а победители, набравшие от 91% до 99% от максимального количества баллов, получат дипломы отличника. Участник, набравший максимальное количество баллов по Вологде получит в подарок семитомное собрание сочинений Василия Белова.

В Череповце Литературный диктант можно будет написать в библиотеке Имени Хлебова по адресу: Череповец, Краснодонцев, 17.

Также к акции присоединяются две школы – школа №31 города Череповца и Ирдоматская школа.

Вход свободный.

Возрастные ограничения: (16+)