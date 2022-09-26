Акция «Литературный диктант» пройдет в Вологде и Череповце 29 сентября

26.09.2022 [Культура]

Просветительская акция «Литературный диктант» пройдет в Вологде и Череповце 29 сентября. Стать ее участником может бесплатно любой желающий.

Литературный диктант – это акция, направленная на поддержку чтения, русского языка и русской литературы. Впервые она состоялась в прошлом году. Ее организатор – Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека при поддержке Министерства культуры Мурманской области.

В этом году Вологодская областная библиотека имени Бабушкина станет одной из более чем 900 площадок проведения этой акции.

Участники смогут проверить себя на знание произведений русских классиков и современных авторов.

Подробнее о «Литературном диктанте» можно узнать на сайте проекта. Здесь также можно найти примеры вопросов с прошлого года.

Для того, чтобы стать участником Литературного диктанта в Вологде, нужно пройти предварительную регистрацию по ссылке, прийти 29 сентября к 14:00 в Библиотеку имени Бабушкина по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1, зал 12. Время написания диктанта – 60 минут. 

Участники получат сертификаты, а победители, набравшие от 91% до 99% от максимального количества баллов, получат дипломы отличника. Участник, набравший максимальное количество баллов по Вологде получит в подарок семитомное собрание сочинений Василия Белова.

В Череповце Литературный диктант можно будет написать в библиотеке Имени Хлебова по адресу: Череповец, Краснодонцев, 17.

Также к акции присоединяются две школы – школа №31 города Череповца и Ирдоматская школа.

Вход свободный.

Возрастные ограничения: (16+)

Тэги: диктант, литература, акция

ТОП НЕДЕЛИ

От Вологодской области будет мобилизовано 2600 человек
В центре Вологды с 28 сентября заработает новая схема движения
Предпринимателя, перекрывшего дороги жителям Харовского района, заключили под стражу
В военкомате Вологодской области рассказали, как будет проходить мобилизация
Комиссариат: граждане, пребывающие в запасе, не имеют права выезжать за пределы своего региона и страны
Губернатор Вологодской области заявил, что военкоматам будет оказана поддержка при частичной мобилизации
На акциях протестов в России задержали более 1300 человек: троих из них — в Вологде
В Вологодском военкомате отменили пункт приказа, запрещающий выезд за пределы региона военным в запасе
Череповчанин потратил деньги с банковской карты, найденной в мусорном баке
Депутат Госдумы Вяткин принял «тяжелое решение» не отправляться на фронт

Похожие новости

Написать Беловский диктант смогут все желающие в Вологде 22 октября

Мероприятие пройдёт в областной библиотеке. Участие бесплатное

1413
0

Вологжанам предлагают написать большой этнографический диктант

Акция «Большой этнографический диктант» пройдет уже в шестой раз и состоится с 3 по 7 ноября

1788
0

В Вологде и Череповце 6 декабря напишут правовой диктант

Тест содержит 40 вопросов на знание юридических терминов, основ и отдельных отраслей права

2157
0

«Большой этнографический диктант» пройдет в Вологодской области 1 ноября

Акция будет интересна всем, кто увлечен культурой народов России

1315
0

2 ноября в Вологде пройдет «Большой этнографический диктант»

Акция будет интересна всем, кто увлечен культурой народов России

1492
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде ищут мужчину, который убил одного и ранил ещё трёх человек
«Годен!»: в Вологде жена мобилизованного бывшего гендиректора Ростелекома добивается его возвращения домой
Выставка работ кружевниц Надежды Веселовой и Марины Пальниковой открывается в Вологде
Акция «Литературный диктант» пройдет в Вологде и Череповце 29 сентября
С октября в России вырастут зарплаты чиновников и служащих
Три победы, в четырех матчах, одержали волейболистки «Северняки» в первом туре Высшей лиги "А"
В Иркутской области мужчина устроил стрельбу в военкомате
 
07.09.2022 [Политика]

«Надеюсь, меня не изберут»: какие они выборы 2022 года?

4074
0
25.09.2022 [БлогоVO]

Мобилизовали моего отца, 48 лет

711
0
26.09.2022 [Обзор Прессы]

Столичный театр русского севера / Вологодский областной театр кукол "Теремок"

61
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика