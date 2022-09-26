С октября в России вырастут зарплаты чиновников и служащих

Путин распорядился увеличить зарплаты чиновников. Также ранее премьер Мишустин утвердил повышение окладов госслужащих и гражданских сотрудников воинских частей

Со следующего месяца зарплаты федеральных чиновников, судей, генпрокурора и председателя Следственного комитета РФ проиндексированы на 4%. На столько же вырастут оклады сотрудников администрации Кремля, аппарата правительства, Счетной палаты и дипломатов. Увеличивается денежное довольствие у самого президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, министров и глав ведомств.

Соответствующие указы президента опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме этого, в следующем году зарплаты военнослужащих могут вырасти на 10,5%. Именно это заложено в проект федерального бюджета на последующие 3 года.

Военнослужащие, а так же сотрудники органов внутренних дел, Службы внешней разведки, Росгвардии, ФСБ, ФСИН, ФСО уже в 2023 году смогут получать зарплату увеличенную на 10,5%, а так же на 4% в течении следующих 2-х лет.