Три победы, в четырех матчах, одержали волейболистки «Северняки» в первом туре Высшей лиги «А».
Матчи прошли в Череповце с 22 по 25 сентября. В город металлургов приехали команды из Калининградской и Курской областей, а так же дебютант соревнований — «Динамо-Анапа».
Волейболистки череповецкой «Северянки» провели два матча с курским «ЮЗГУ-Атом». Первая игра завершилась на тай-брейке 3:2 в пользу хозяек площадки. Счёт по сетам (25:15, 28:30, 25:16, 24:26, 15:10). Вторая встреча между этими командами завершилась в трех сетах со счёт 3:0 в пользу «Северянки».
Игры против калининградского «Локомотива 2» сложились упорными и обе завершились в пятой, укороченной партии. В первом матче уступая 1:2 по сетам череповчанки смогли выиграть четвертую партию 25:15 и оставить за собой тай-брейк 15:8 и 3:2 в матче. В заключительном матче тура череповчанка так же удалось отыграть со счёта 1:2, выиграть четвертую партию 25:15. Но на пятый сет сил уже не хватило и череповчанки проиграли его 7:15. А вместе с ним и весь матч — 2:3.
Череповчанки набирают 8 очков после первого тура и занимают 3 строчку в турнирной таблице Высшей лиги «А». Следующий тур «Северянка» проведет 13–16 октября в Муроме, где проведет по два матча с московским «Лучом» и местным «Муромом».
Три победы, в четырех матчах, одержали волейболистки «Северняки» в первом туре Высшей лиги "А"
Три победы, в четырех матчах, одержали волейболистки «Северняки» в первом туре Высшей лиги «А».
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