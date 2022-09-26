Много вопросов по проведению частичной мобилизации возникло у жителей Вологодской области

26.09.2022 [Общество]

Много вопросов по проведению частичной мобилизации возникло у жителей Вологодской области.

– В основном из-за того, что бывают случаи мобилизации тех мужчин, которые не служили в армии; у которых есть серьезные заболевания; которым исполнилось 50 и более лет; тех, у кого ребенок-инвалид, а мужчина является единственным кормильцем в семье и т.д., – говорит Олег Димони, уполномоченный по правам человека в Вологодской области.

О подобных случаях на территории Вологодской области Олег Димони просит сообщать ему в личных сообщениях в социальной сети ВКонтакте, по телефону 8 (8172) 23-00-20 или по электронной почте [email protected] 

При составлении обращения он просит указывать ФИО и адрес мобилизованного, дату отправки в воинскую часть и причины, которые могут препятствовать его мобилизации. 

– Работая в тесном контакте с Правительством области и областным военкоматом постараемся разобраться в каждом конкретном случае и устранить выявленные нарушения. Все жители Вологодской области, получившие повестки в рамках частичной мобилизации, но не соответствовавшие критериям призыва, должны вернуться домой, – говорит вологодский омбундсмен.

О большом количестве обращений граждан также сообщает глава Вологодского района Сергей Жестянников:

– Много вопросов поступает от родственников мобилизованных ребят. Во всех случаях будем разбираться индивидуально. Постараемся выехать в каждую семью и окажем помощь по мере возможностей. В сложные времена надо держаться вместе и помогать друг другу. Уже завтра для этого создаем в администрации района рабочую группу, – написал глава района на своей странице в социальной сети.

Сбор обращений по телефонам ЕДДС Вологодского района: 8 (8172) 23-12-40, 8-921-831-22-31.

Помимо этого, центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу в нарушение Указа Президента о частичной мобилизации, а также по проблемам организации быта мобилизованных, открыты на базе отделений общероссийского общественного движения «Народный фронт» по всей стране.

В Вологодской области обращения принимаются в региональном отделении Народного фронта по адресу: Вологда, Козленская, 63. Телефон: 8 (8172) 56-00-70.
 

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