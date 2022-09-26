В администрации Вологды появилось новое управление по молодежной политике

Торжественное мероприятие, посвященное 10-летию молодежного центра «ГОР.СОМ35», прошло в Вологде. Мэр города Сергей Воропанов объявил о создании нового Управления молодежной политики в Администрации города, а также поздравил победителей премии «Вологда для молодежи».

«В настоящее время наш Президент Владимир Путин уделяет большое внимание молодежной политике.Работа с молодежью — это один из приоритетов деятельности городской Администрации, которая охватывает большое количество молодых вологжан — от школьников до работающей молодежи. Поэтому я принял решение создать отдельное Управление по молодежной политике в структуре Администрации. Депутаты Вологодской городской Думы поддержали наше предложение. Теперь все важные вопросы, проекты будут реализовываться под моим контролем. Все это мы делаем, чтобы молодежь поняла, что здесь их любят и ждут», — прокомментировал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Новое Управление возглавит Яна Филиппова, ранее руководившая молодежным центром, а «ГОР.СОМ35» продолжит свою деятельность, как и прежде, но с новым руководителем. Его выберут с помощью конкурса, который пройдет с 23 сентября по 7 октября. Кандидатов будет оценивать комиссия, в которую войдут лидеры различных проектов и направлений молодежной политики, возглавлять ее будет Мэр Вологды Сергей Воропанов. Условия участия в конкурсе прописаны в положении.

Яна Николаевна пришла работать в молодежный центр на должность менеджера в 2014 году. Сначала работала в отделе по молодежной политике, была заместителем директора «ГОР.СОМ35». На должность руководителя центра ее назначили в 2018 году, она возглавляла его четыре года. В целом, молодежному центру она посвятила восемь лет.

«Новое управление будет работать в тесной связке с молодежным центром и будет курировать их работу во всех направлениях. Нам важно вынести эту работу на системный уровень в плане работы с молодежными организациями города, специалистами по молодежной политике в учебных заведениях Вологды. Нам также важно выстроить планомерную работу в плане участия в различных всероссийских конкурсах и проектах и вести масштабную работу в сфере грантовой поддержки», — отметила начальник Управления по молодежной политики Яна Филиппова.

За 10 лет существования молодежного центра вокруг небольшого коллектива «ГОР.СОМ35» сформировался большой круг представителей молодежи, которые готовы реализовывать и участвовать в разных проектах. Активную позицию молодежи третий год подряд оценивают в рамках премии «Вологда для молодежи». В этом году на молодежную премию поступило 205 заявок по девяти номинациям, связанных с волонтерством, экологией, вожатским мастерством и другими направлениями. Призовой фонд премии составил 105 тысяч рублей.

«Премия «Вологда для молодежи» уже стала традиционной. Все ребята, подавшие заявки, активные, амбициозные, любящие свой город и желающие сделать его еще лучше. Поддержка социально активной и инициативной молодежи как раз и является самой главной целью премии. Благодаря множеству номинаций у ребят есть выбор в какой категории можно проявить себя.В этом году мы увеличили количество номинаций, например, новая категория «Молодежное событие года» собрала множество событий и мероприятий, которые проводит наша молодежь. Также из года в год популярными остаются номинации «Лидер студенческого самоуправления» и «Арт-профи», — рассказала куратор премии, менеджер МЦ «ГОР.СОМ35» Елизавета Воронцова.

В номинации »#МЫВМЕСТЕ» было объявлено две категории: «Доброволец года» и «Волонтерский проект года». Сюда можно было заявиться как индивидуальным участникам, так и отправить коллективную заявку. В итоге победителем в первой категории сталавологжанка, активистка Волонтерского центра города ВологдыЮлия Петунина. Лучшим добровольческим отрядом стал отряд маленьких волонтеров «Доброе сердце» детского сада № 99 «Почемучка».

«На базе нашего волонтерского отряда мы занимаемся разными видами деятельности: экологической направленности, патриотической, духовно-нравственной. В этом году мы решили организовать такой же проект для родителей и детей с ОВЗ, направленный на их социализацию. Именно он и победил», — рассказала руководитель волонтерского отряда Екатерина Олехова.

Лидером школьного самоуправления стала председатель школьного ученического самоуправления школы № 17Юлианна Фомичева, среди студентов лучшим был назван студент «Вологодского кооперативного колледжа"Дмитрий Озерков, среди молодежного объединения — председатель ТОС «Водники» Анна Степанова. Лидером среди работающей молодёжистала представитель молодежного совета МБУК «Централизованная библиотечная система"Юлия Сабурова.

Лучшим специалистом по работе с молодежью был признан студент Вологодской ГМХА им. Н. В. Верещагина Григорий Угрюмов. Вноминации «Голос молодежи» победу одержал студент Вологодского колледжа связи и IT-технологий Ваня Горячев. Наставником годастала студентка Вологодского кооперативного колледжа Анастасия Авдюнина. В номинации «Медиа — прорыв года«победу одержалапредставитель студенческого совета Вологодского колледжа технологии и дизайна Алина Гулевская. Экологическое движение «ЭкоБессрочка Вологда«одержало победу в номинации «ЭкоИнициатива». В номинации «Инициатива года» победилкапитан команды Викинги ВоГУ Никита Шемякин. А лучшим молодежным событием года был признан проект «КВН | Вологодская областная Лига». В номинации «Арт-профи» было объявлено 4 победителя. В категории «Хореография» победила Елизавета Берлюта из Северо-Западного института филиала МГЮА, в категории «Вокал» — Диана Тсати, в «Театральном искусстве» — ученица средней общеобразовательной школы № 1. Оксана Василенко. В номинации »#КОМАНДАМЕЧТЫ«не было равных медиацентрушколы № 37. Все победители были отмечены дипломами и ценными призами.

На мероприятии, посвященном 10-летию молодежного центра, также наградили лучших сотрудников «ГОР.СОМ35» и коллег молодежного центра.

Добавим, что в Вологде также существует координационный совет по реализации молодежной политики в Вологде и комиссия по делам молодежи при Общественном совете Вологды. Они появились по инициативе мэра Вологды Сергея Воропанова.